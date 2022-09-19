公務員招聘｜二級運輸主任頂薪達57K跟EO睇齊　無經驗或學位都得

【政府工/公務員/運輸署】日前政府招聘AO及EO，想加入政府鐵飯碗行列的朋友，除以上「高薪厚職」外，運輸署也招聘二級運輸主任，起薪點雖不及EO高，但頂薪同樣$57,395，而且如果擁有香港運輸物流學會的正式會員資格，都合資格申請該職位！



想申請二級運輸主任，除了持有由香港的大學頒發的相關學科學位，若擁有香港運輸物流學會的正式會員資格，都合資格申請。而根據政府的資歷架構網頁顯示，要成為香港運輸物流學會的註冊會員，須持有物流業或進出口業「過往資歷認可」第四級資歷；及成功考取CILTHK專業資格考試高級課程兩考卷，包括AL1 (商業及承運法規) + 另一運輸管理或物流管理其中一考卷；及不少於六年物流/運輸相關工作經驗；以及成功通過CILTHK資歷面見評估。

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9月向來是AO、EO及二級主任的招聘旺季，除了AO（政務主任）目標招聘人數為55個， EO（二級行政主任）則目標招聘220人外，商務及經濟發展局也招聘二級助理貿易主任，起薪點$30,990，頂薪高達$57,395！👉👉👉公務員政府工｜二級助理貿易主任頂薪達57K 10.7截止有學位即可