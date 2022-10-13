聘外傭不遂鬧金錢糾紛　涉網上起底中介個資　私隱署拘37歲男

一名37歲男子去年聘請外傭不遂，與外傭服務中介人發生金錢糾紛，涉嫌在今年4月在社交平台發布相關中介人的個人資料，包括姓名、相片、業務名稱及地址等，並對受害人作出負面評論及指控，涉嫌違反《私隱條例》，今日（13日）被個人資料私隱專員公署拘捕。



個人資料私隱專員公署。（資料圖片）

疑犯為一名37歲中國籍男子，去年曾透過外傭中介服務聘請外傭，惟因外傭最終無法來港工作而與相關中介人發生金錢糾紛，至今年4月，有人在社交網站發布三條訊息，披露受害人的個人資料，包括中文姓名、英文姓名、曾就讀的學校名稱、受害人的相片，以及受害人的業務名稱和地址，並對受害人作出負面的評論及指控。

社交網站披露中介姓名相片業務地址留負評

私隱專員公署調查後，今日在九龍西拘捕疑犯，並將他扣留調查，公署稱會繼續調查案件。

私隱專員公署提醒市民，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁5年，並指《私隱條例》亦適用於網上世界，市民在網上或社交媒體平台發布或轉載「起底」訊息前，都要三思，以免觸犯法例。