七日平均確診升3成　XBB變種病毒株錄29宗　歐家榮：重症率無上升

疫情反覆，近日確診數字有回升，本港今新增5622宗確診個案，自9月24日再重回5000宗水平。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去7日本港每日平均確診個案約4871，對比之前7日有約30%升幅。

另外，截至昨日（12日），衞生署發現共29宗XBB變異病毒株，當中24個案抵港時陽性，但歐家榮表示，新加坡即使有55%個案為XBB變異病毒株，重症的比率沒有上升。



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歐家榮表示，本港過去7日每日平均確診個案4871宗，對比前7日有約30%升幅，當中本地個案上升了30%，而輸入個案更上升了32%。他提到，輸入個案上升方面，在「0+3」前推行的一星期，有3.1%旅客到港後於7日內確診，當中40%在機場驗到陽性，另有60%在7日內陽性；而在「0+3」推行後的一星期，抵港旅客7日內確診數字上升至4.9%於7日內確診，當中50%在機場臨時樣本收集中心陽性，餘下大約一半在第1至7日陽性。

對於近日有多種變異病毒株襲港，歐家榮表示，衞生署公共衞生化驗服務處於10月4日至10月10日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約1.1%及94.0%。

截至昨日（12日），衞生署就每個輸入個案做分析，發現共29宗XBB變異病毒株，較昨日多了23宗，當中24個案抵港時陽性，餘下5宗是第二日檢測核酸樣本呈陽性，而輸入國家主要來自馬來西亞、新加坡、印度、英國、泰國及印尼等。

英國、新加坡數據顯示入院人數上升 惟重症及死亡維持低水平

他提到，根據現時世衛最新報告顯示歐洲感染及個案數字，發現在過去兩周輕微上升，當中主要影響65或以上的長者，但死亡數字則仍然維持低位。他以英國及新加坡為例，指兩地無論感染個案、入院病人在過去2、3周都持續上升；但要重症及死亡數字仍維持低水平。他續指，新加坡當地流行的變異病毒，有55%是XBB；24%是BA2.75；21%是BA.5，故沒有證據顯示XBB會引致較嚴重個案。

他強調，衞生署會密切睇住本地個案及輸入個案做「452」段的基因及其他初步基因分析，如找到懷疑可能的新變異病毒，會再做基因排序做確定，特別是輸入個案，因從外地將流入新變異病毒來本港的機會及風險仍然存在。

他表示，全球除了XBB、BA.2.75.2之 外，都有其他新出現的變異病毒，如美國的BA.4.6、英國的BA.1、其他地方的BF.4。他預期隨著新病毒株愈來愈流行，香港出現新變毒株的機會相應增加，未來仍會關注新病毒株會否令病情嚴重程度增，但暫時XBB、BA.2/75/2等的新變異病毒株，暫未有實際科學證據致病嚴重性會增加。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，醫管局過去一周疫情反覆，住院確診病人雖維持1600人，但每日新增確診病人每日有上升 ，每日約200人入院，而危殆/ 嚴重病人則維持平穩都是50至60人。

他表示，公院會繼續放寬探病，今日起會進一步實施經調整後的特別探訪安排，涉及38間公院醫院的非急症或急症病房。另外，下周四（20日）則會再進一步擴至到已離開觀察區域的精神科住院病人。

60歲以下或已打最少兩針病人，每日可以有一次一小時的探訪，因應病房情況，同一時間可以有最多兩位已登記的訪客進入病房探病，探訪期間可以換人，最多登記三位家人輪流探；而未打針的60歲以上病人，每星期可獲安排兩次各一小時探訪，因應病房情況，同一時間可以有最多兩位已登記的訪客進入病房探訪。

他亦提到，早前暫停服務的公院非緊急手術已恢復至91%，內窺鏡服務已恢復至正常，而整體非緊急服務已超過八成恢復。他表示，可以預視冬天會出現流感、疫情雙重打擊，呼籲大家要盡快打流感及新冠疫苗。

學校呈報方面，過去7日有3586宗個案，涉及663間學校，數字明顯較過去一周上升。

院舍方面，過去一周有42間院舍，包括24間安老院及18間殘疾院舍，共65宗院友及6員工染疫，較之前一周輕微上升。

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