青年中環行車路上擲磚　官斥對公眾造成不便和滋擾　判勞教中心

男學生於2019年11月，在中環參與「和你Lunch」示威活動，期間曾在行車路上擲下了一塊磚頭。男學生事後被捕，否認非法集結及在身處非法集結時使用蒙面物品罪受審，早前被裁定罪成。案件今（14日）在區域法院判刑，暫委法官黃士翔指案件發生在商業中心中環，對公眾造成極大的不便及滋擾，影響商業中心的運作。被告在場助長了其他示威者的行動，蒙面更令執法者調查困難，終判其進入勞教中心。



被告譚家樑，現年21歲，被控在2019年11月13日，在中環畢打街一帶與黃天樂參與非法集結，及同日在中環畢打街身處非法集結時，使用相當可能阻止辨識身份的蒙面物品，即耳掛式口罩。

中環鬧市有民眾發起「快閃」示威活動堵路。（AP）

事發後32個月才被起訴

辯方求情指，被告案發時年僅19歲，案發至今已接近3年，期間被告未有干犯其他控罪，但在飽受精神壓力下，仍積極進修，修讀運動教練學及運動表現基礎文憑。辯方另指，被告在事件發生後2年8個月才正式被起訴，而若本案能提早處理，法庭仍有更生中心及教導所的處理方式可選擇。

地點在中環對公眾造成滋擾大

法官判刑指，本案性質嚴重，非法集結發生在商業中心的中環，示威者於正午時分在中環集結及堵路，涉案片段亦可見當時地上佈滿磚頭。雖然涉案非法集結未有傷人或暴力情況出現，但對公眾造成極大的不便及滋擾，影響商業中心的運作。

助長其他示威者行動

法官續指，警方當日多次發出警告，但示威者未有散去，仍不斷高呼口號，此舉有機會激起群眾情緒，增加引發暴力的風險。期間，被告曾在馬路上扔下磚塊，被捕時戴著護目鏡、泳鏡及口罩等，其在場助長了其他示威者的行動。另被告當日與其他人有默契地進行非法集結，蒙面更令執法者調查困難，法庭判刑時要兼顧懲罰及阻嚇性，最後採納報告建議，判其進入勞教中心。

案件編號：DCCC 611-612/ 2020