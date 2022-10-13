迪士尼辦大型招聘會　銀行白領無懼疫情衝擊毅然轉行：仍看好前景

本港放寬入境檢疫安排至「0+3」，旅遊業界積極招兵買馬，香港迪士尼今（13日）舉行大型招聘會，有本身從事銀行的年輕人，盼入行轉換工作環境，更無懼未來前景，認為隨政府逐步放寬入境限制後，旅遊業將逐步復甦；另有迪士尼粉絲到場求職，盼在歡愉環境下工作，亦期望可盡快通關，「始終香港最主要嘅經濟命脈都係旅遊業，希望通關後，旅遊業可以蓬勃番。」



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香港迪士尼今、明兩日（13及14日）於荔枝角D2 Place 1期舉行招聘會，提供600個全職、11月中至12月底的冬季全職合約、以及平日長期兼職職位，包括樂園營運、商品銷售、餐飲服務、酒店管理、娛樂事務、保安服務、技術員等職位空缺。現場設有即場面試。

記者今早11時許現場所見，最少數十人到場見工面試。27歲的陳先生本身從事銀行文職，主要負責金融犯罪調查。他今日一早到場，盼應徵營運部門全職工作，「主要都係想轉換吓工作環境。」

本港疫情時見反覆，他表示不擔心受防疫措施影響而隨時閉園，「疫情嘅影響一定有，但輪唔到我擔心，唯有做每一份工，都做好自己，佢點樣安排係睇吓政府或者上司。始終都想搵自己有興趣嘅工作，先唔好理疫情有冇影響住，都係見步行步。」

雖然本港旅遊業現時幾近停頓，他仍看好前景，「依家都見到政府逐步放寬，由3+4去到0+3，旅遊業暫時睇落去係慢慢好轉緊，希望愈來愈放寬，或對旅遊業提供資助。」

31歲的黎先生本身從事投資，今次到場應徵遊樂設施兼職工作。他指，自己本身是迪士尼粉絲，疫情前與女友每年入園四至五次，「迪士尼每次出新電影我都睇，同周邊嘅嘢都會留意，因為我同女朋友都好鍾意迪士尼。」他又提到，希望可在開心歡愉的環境下工作，「裏面啲遊樂設施又幾好玩，希望做返同自己興趣有關嘅嘢，enjoy （享受）返裏面嘅氣氛。」

招聘會設有即場面試，不少求職者到場見工。（歐嘉樂攝）

本港尚未與內地通關，旅遊業有待復甦，他認為，希望盡快通關越好，始終香港最主要嘅經濟命脈都係旅遊業，希望通關後，旅遊業可以蓬勃返，我諗唔止係迪士尼，對香港各方面，例如購物都會有幫助。」

就讀社工系二年級的Tammy ，同樣希望尋求樂園兼職工作，她認為，本港雖未完全通關，旅遊業相對較為淡靜，但若稍逐步放寬入境旅客限制，展望未來仍見樂觀，「政府措施逐漸放寬，似係想挽救返個經濟，依家都好多人都趕住去旅行，嚟緊應該會逐漸上返去。」