啟德1號、天寰、龍譽等污水陽性　政府向三區多屋苑派11萬快測包

政府今日（13日）表示，離島區、九龍城區及黃大仙區多個屋苑污水樣本呈陽性，顯示或有隱性患者存在，故向涉事地點居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約11個快速抗原測試包，供他們自行檢測。當中包括啟德1號、Oasis Kai Tak、龍譽、天寰及煥然壹居等啟德豪宅。



政府表示，為應對新冠疫情，環保署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，部份地區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，故將派發快測包，以輔助識別感染者。涉事地點如下：

離島區 — 東涌馬灣新村及黃家圍、上嶺皮、下嶺皮、壩尾村、龍井頭及裕泰苑

九龍城區 — 盛德街及炮仗街附近一帶住宅（見附件）、Oasis Kai Tak、啟德1號、啟朗苑、嘉匯、天寰、龍譽及煥然壹居

黃大仙區 — 嘉峰臺、威豪花園、怡富花園、怡發花園、新麗花園、興業大廈、鳳德道及環鳳街附近一帶住宅（見附件）、新光中心、豪苑及慈安苑



政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。