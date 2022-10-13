類鼻疽｜個案集中深水埗　居民批政府太遲公布　盡量清潔自己避疫

政府周二（12日）公布香港近期錄得較多類鼻疽人類感染個案，而不少個案都集中居住在深水埗區，而傳播途徑主要是泥土和水源。記者今日（13日）到區內巡視地盤及街市，不少區內居民都對類鼻疽的疫情認識不多，有地盤工坦言「唔驚得咁多，開工邊有咁多時間洗咁多次手？」有居民亦感無奈，但認為個案數目對比新冠疫情已算輕微：「呢三年都係咁過」唯有多清潔雙手防疫。



記者到長沙灣通洲街房屋署地盤，發現地盤車輛入口都有不少積水，估計因為地盤車輛進出地盤時，會用水沖洗車身，導致入口處有一定積水。地盤保安王先生覺得不太怕，他指自己戴好口罩又有洗手，做好清潔應該無問題。

而另一地盤工人陳先生就感到無奈，他形容「我哋日曬雨淋，有幾可係咁洗手。」他指唯有自求多福，會盡量清潔好自己。

記者亦到深水埗桂林街的街邊菜檔及豬肉檔附近，有豬肉檔的水喉有一直流水，令檔前地面都有一大片水積。

市民李先生指，知道類鼻疽菌的死亡率高，但已別無他法：「唔係咁易死啩。」因為出外買餸一定會接觸到環境，「咁我可以點。」他批評政府太遲公布，應及早公布應計劃，「唔係又好似呢三年咁啦。」

另一位市民馬太就認，確診個案數字未算很多，不如新冠肺炎的幾千宗個案，「呢三年都係咁過。」她指會清潔多一點，到街上就盡量小心。

類鼻疽常見的病徵包括發燒、頭痛、局部痛楚或腫脹、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及局部淋巴結腫大。市民如出現病徵，應盡快求醫。