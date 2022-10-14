日本自由行｜首批香港旅客兩萬円嘆A5和牛　KOL小斯和服京都打卡

【日本自由行/日本旅遊/日本機票/日本航班】日本周二（11日）恢復免簽證入境旅遊，踏入第三日，首批前往日本大阪的香港旅客萬小姐透露，已到神戶、黑門市場、難波、環球影城等景點遊玩，並花20,000日圓大歎A5神戶牛柳，惟時間寶貴，接下來行程相當緊湊︰「好多景點未參觀！時間太短喇，行程都好趕，但開心㗎！」



「旅遊KOL」小斯亦是首批抵達大阪的香港自由行旅客，周三（13日）已在京都的步道上，穿著和服「打卡」拍照，並享受當地美食。他表示，人流比想像中少，店員服務態度友善，惟他觀察到物價有所上漲，部份高檔次餐廳已取消午餐優惠。



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花兩萬日圓「豪食」200克神戶A5牛柳

日本開放自由行首日早上，共有三個航班，分別飛往福岡、大阪及東京，萬小姐是其中一名港人。她曾提及已計劃好首站到黑門市場吃海鮮，以及購買藥物、化妝品等日用品。

踏進第三日，萬小姐目前已到訪過神戶、黑門市場、難波、環球影城等景點，並終可一嚐夢寐以求的日本海鮮，人均消費2,500日圓，即約133.4港元；她亦「豪食」200克神戶A5牛柳，人均消費20,000日圓，約1,067元。她說︰「好多景點未參觀！時間太短喇，行程都好趕，但開心㗎！」

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10月11日出發往大阪的萬小姐最渴望品嘗海膽：「因為日本海膽新鮮嗰啲好似食蛋黃咁，好好味。」（資料圖片／鄭子峰攝）

小斯重拾自在︰冇咗要好小心嘅感覺

「旅遊KOL」小斯亦在周二早上前往大阪，今日已穿著和服在京都步道「打卡」，計劃玩足10日。雖然疫情期間，他亦曾外遊兩次，並在今年5月到泰國旅遊，惟受當地防疫措施影響，包括按摩前須做快測等，以致體驗不如以往。對於今次旅遊終可重拾自在，他說︰「今次好興奮，冇咗要好小心嘅感覺。」

小斯表示，由於日本政府向國民推出本地旅遊補貼，現時旅客以日本人及歐美人為主，惟人流仍然比想像中少，「例如好勁嘅景點，都係日本人比較多。」他亦提醒，準備遊日的港人應盡快預訂酒店，因價格正不斷上漲，加上面對當地人的競爭，否則房間爆滿，便不能入住心儀的酒店。此外，著名或高檔次的餐廳同樣爆滿，亦須提早訂枱。

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平民食物依舊抵食 部份餐廳午市及晚市同價

小斯亦說，留意到當地物價上漲，例如名牌包括CHANEL、LV等奢侈品已加價，不及在歐美國家便宜，但日圓匯率近年暴跌，相信已抵銷加價所帶來的部份差額。至於平民美食並無加價，相當抵食，但他特別提到高檔次美食，例如Omakase已加價，部份餐廳或取消優惠，午市及晚市同價。

但他大讚當地店員的態度友善，退稅手續沒有「生疏」，惟部份店員驚訝突然湧現旅客。至於餐廳並無特別的防疫措施，店員最多僅提供消毒酒精。

籲旅客遊日用信用卡賺積分 減低虧損風險

作為「信用卡達人」，小斯並無兌換現金，他並提醒旅客若打算大額消費，信用卡為較理想的選擇，因當地退稅的款項必為現金，其金額足以應付日常使用，並能賺取積分。他亦指，信用卡的匯率結算為即日，相反提前兌換日圓則面對風險，「掉返轉諗如果日圓再繼續跌，唱定先就會蝕錢。」

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