消費券2022｜八達通查數4妙法　避非合資格消費盲點　拎千元尾數

【消費券第二期/消費券查詢/合資格消費/PayMe /BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】電子消費券第二階段第二期將於周六（10月1日）起發放，八達通領消費券市民只要在11月30日或之前的「合資格消費」累積總額不少於4,000元，便可於12月16日拍卡領取尾期1,000元消費券。不過據以往經驗，不少市民因未能領取尾數紛紛向八達通公司投訴，而他們的盲點就是「合資格消費」累積總額未達標，又或其消費包括非「合資格消費」項目。如何查詢「合資格消費」、用實體卡如何查數，「合資格消費」、「非合資格消費」是什麼，一文知曉。



▼8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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以八達通領取消費券，$5000將分三期發放，首期$2000是8月7日，第二期$2000是周六、即10月1日凌晨發放，至於尾數$1000則最快可於12月16日拍卡領取。不過，要拎尾數，需累積總額在指定日期之前累積不少於4,000元才達標。

查詢合資格消費總額4方法：

1.八達通消費券查詢網站

一按即查合資格消費額（只需填八金達通號碼）

2.使用八達通 app 直接拍卡查詢

Android手機需有NFC 功能、 iPhone 7 及iOS 13以上型號 iPhone 、專用八達通讀卡器

3.港鐵站及商場內的「八達通服務站」

4.八達通電話熱線2969 5500

▼八達通「不合資格消費」查詢▼



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什麼是非合資格消費？

．政府收費（例如稅款、罰款、牌照費、隧道費、停車咪錶）

．公用事業收費（即水、電、煤氣）

．公共機構收費（例如醫院管理局、香港房屋委員會、香港房屋協會）

．敎育開支（即提供本地及非本地課程的中小學，以及大學教育資助委員會資助的大學的收費）

．購買金融產品或服務（例如保險）

．捐款（包括慈善、宗教及政治組織）

．直接向非本地商戶購物（包括於本地透過非本地網上平台購物）

．個人對個人（P2P）支付

．兌換現金

什麼是合資格消費？

根據官方資料，獲計算入「合資格消費」累積總額的交易類別包括本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店舖，例如零售店、街市攤檔、百貨公司、超級市場、便利店、餐廳、快餐店、咖啡店、娛樂設施、美容院、公共交通、的士及停車場等。

八達通稍後為長者推簡易版App 字體更大更清晰

八達通早前公布，市民可在八達通消費券計劃網頁，輸入已登記消費券的八達通號碼，以及消費券登記參考編號的最後8位數字，以查閱「不合資格消費」的交易詳情。同時將於稍後推出簡易版八達通App，讓市民能更快捷查閱相關資訊。若市民已將親友的八達通登記至其個人App，或透過拍卡功能，亦可隨時查閱。屆時，用戶打開App主頁，將出現切換至簡易版面的提示，字體相比目前更大更清晰。即使八達通未在App登記，亦可透過App內的拍卡功能，查閱相關記錄。

▼第二期$5000消費券Q&A▼



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▼4月7日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼



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