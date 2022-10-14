免針紙｜就不獲批法援提上訴　郭卓堅指將有持份者加入訴訟

警方早前拘捕7名涉濫發醫學豁免證明書（俗稱免針紙）的私家醫生，政府其後宣布他們發出的2萬多張免針紙將不獲接納。「長洲覆核王」郭卓堅早前申請司法覆核，挑戰廢針紙的決定，高院法官批出臨時禁制令，暫緩執行，排期審理。而法援署則指郭沒有獲發關免針紙，拒批法援。郭今到法援署申請上訴後，質疑署方「處處以你為敵」，指以往他提出的司法覆核涉及公眾利益，亦獲批法援。他又指，將有一名持有免針紙的女士，將加入訴訟。郭透露該女士的免針紙非由涉案醫生開出，但強調她是本案持份者。



郭卓堅形容法援署是「處處以你為敵」、「專登玩我」，指該署以他非持份者為由，不批出法援，但以往多次因案件涉及公眾利益，他亦批出法援。如丁權司法覆核案，郭亦非持份者。郭指，他將以公眾利益為由，就法援上訴。

郭又透露，一名女士曹敏儀今早致電郭，指會加入訟訴。他解釋，曹打了兩針疫苗，但醫生指心律不正，獲發免針紙。郭指，曹是涉案持份者，他稱曹持有的免針紙非被捕的七名私家醫生開出，但指並不知道曹的免針紙由那位醫生發出。

至於法援上訴方面，他指尚未有排期。郭又指，獲批法援是最理想，但若沒有法援，「就變左我欠佢地人情啦，香港市民都欠佢一份人情啦」。他又指法援上訴不影響審期，案件將會如期在下周四審理。