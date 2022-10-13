免針紙｜法援署拒批司法覆核法援申請　郭卓堅：將提上訴

有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅，質疑政府無權指七名涉濫發醫生所簽發的兩萬張「免針紙」無效，早前入稟要求司法覆核。高院法官高浩文周二（11日）批出覆核許可，並頒下臨時禁制令，禁止政府執行有關命令。



不過郭卓堅表示，今日（13日）收到法律援助署信件，指由於他並未有獲發由相關醫生發出的醫學豁免證明書，故沒有法定地位就事件提出司法覆核，拒絕其法援的申請。郭卓堅指，已聯絡律師，免費為他就法援署決定提出上訴。



「長洲覆核王」郭卓堅質疑政府無權廢除七名醫生開出免針紙，周五入稟要求司法覆核獲接納，他10月11日離庭時做出「V」字手勢。(朱棨新攝)

高院法官高浩文周二就郭卓堅提出的司法覆核召開指示聆訊，除批出覆核許可，並把案排期至下周四（20日）再作聆訊。不過郭卓堅指今日收到法援署信件，拒絕為他提供法律援助。信中指，因郭未能證明有合理理由繼續有關訴訟，強調他未有獲發由相關醫生發出的「免針紙」，故沒有法定地位就有關事件提出司法覆核。

信中又指，郭卓堅可在14日內提出上訴。他回覆表示，已有資深律師願意免費為他進行上訴。被答到倘上訴後法援署仍拒絕批出申請，會否繼續進行司法覆核？郭回覆稱：「決不退縮。」

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