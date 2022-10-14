何栢良批政府不合效益　籲果斷取消限聚令　關注變種病毒BQ.1.1

撰文：何瑞芬
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政府昨日（13日）宣布積極考慮放寬4人限聚令至12人。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日在電台節目表示，政府應果斷取消限聚令，強調有關防疫法例應合乎比例，考慮可持續性、成效及成本等，批評政府「做太多冇證據、唔合符成本、不可持續，冇用措施」，尤其令基層市民及長者生活受嚴重影響。

何栢良又說，在多個變種病毒株中，應最要留意BQ.1.1，因最新研究指該病毒包攬5個關鍵變異位，增長速度較BA.5快三成，遠較其餘病毒多，「不過到最後邊些病毒會跑出橫掃全球，現階段難以預測。」

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何栢良今早（14日）在電台節目表示，政府應果斷取消限聚令，認為限聚令的法例要因應防疫而制定，必須合乎比例，例如考慮其可持續性、成效及成本等，質疑在現時本港接種率下，是否仍有證據支持有關安排及做法。他稱限聚令主要在戶外，室內處所有其他措施處理風險。

政府做太多冇證據、唔合符成本、不可持續，冇用措施係無用，始終防疫唔可能唔睇科學數據。
港大感染及傳染病中心總監何栢良

何又指出，目前4人的限聚令對基層市民及長者的生活影響很大，例如在屋邨的長者以往經常喜歡到公園及戶外地方下棋、聊天及乘涼等，他們會戴口罩，但在4人限聚令下不敢去，因曾會犯法，「罰佢幾千唔敢去啦，對復常有好大負面影響。」

他強調，2020年因無藥及疫苗，故限聚是沒辦法的事，但現時維持限聚令屬高成本低效且無說服力，應盡快取消。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

全球正有不同變種病毒株誕生，何稱最終那一隻病毒株會跑出橫掃全球，現階段難以預測，目前較留意的多數是BA.2或BA.5的下一代，例如XBB、BA.2.75.2、深圳已有案例的BF.7，以及英國近日最聚焦的BQ.1.1。他稱重點要看5個關鍵變異位，當中BQ.1.1包攬5個，其餘則只有3個，而BQ.1.1比BA.5增長速度快三成，其餘病毒只快兩成、甚至不到一成，故認為值得關注。

他又表示，由於本港主要輸入個案來自英國及新加坡，當英國爆發BQ.1.1，必然會流入香港社區。政府希望防止新病毒流入的思路是錯誤，因據過往經驗，無論在邊境採取什麼措施，病毒最終都會流入社區，頻密檢測只可拖慢病毒進入本港的時間，但控制不到爆發速度。

他稱，最重要是守緊兩條防線，一是苗接種，特別是60歲以上人士；二是是高風險人士要及早診斷，如確診要在黃金時間內服食新冠口服藥。

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