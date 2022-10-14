孔繁毅指二價疫苗較初代有效料會不斷更新　每年入冬前或須接種

衞生署轄下聯合科學委員會昨日（13日）開會，通過建議引入二價疫苗作為第四針加強劑，預計疫苗最快明年1月到港，又建議年滿12歲人士可選擇接種復必泰二價疫苗作為第四針加強劑。



政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會成員孔繁毅今日（14日）在電台節目表示，二價疫苗主要針對BA.4或BA.5，其抗體水平較初代疫苗好，希望入冬前可抵港，並首先為長者及幼童接種，往後相信二價疫苗或像流感疫苗般，每年更新最接近的流行病毒株，市民或有機會每年均需在入冬前接種加強劑。



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孔繁毅表示，根據最新醫學期刊刊登的數據，二價疫苗對現時流行的Omicron變種病毒株有較好免疫力及抗體產生，比較初代疫苗，中和抗體均比較好，且疫苗亦安全。現時日本及英國已開始接種二價疫苗，料要追蹤接種者需較長時間，但仍有足夠理由相信，二價疫苗有好的中和抗體產生，並且有好的臨床保護力。

孔表示，希望二價疫苗可在入冬前抵港，並率先為長者及幼童接種，因長者打針後中和抗體水平下降得比較快，T細胞反應相對遲緩，最終希望所有市民均可接種二價疫苗。他又預料，現時藥廠製造二價疫苗，或會像流感疫苗般，每年更新至現時的流行病毒，每一年都情況更新抗源，可能每年冬天前均需接種加強劑。

政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會成員孔繁毅。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

委員會昨日亦通過兒童有需時，可縮短首兩劑復必泰疫苗接種間距至最少3星期，但續建議最好應相隔8星期。孔繁毅表示，據海外數據顯示，幼兒相隔3星期及相隔8星期接種首兩劑復必泰，引發心肌炎風險無顯著分別，比率十分低，但委員會仍有疑慮，因此先維持建議8星期。不過，他認為，幼童接種第一針仍未能有足夠抗體，需打第二針，兩針之間間距不宜太長。

至於兒童疫苗「溝針」方面，他指第二針屬加強作用，接種完兩針才叫完成接種，故建議首兩針應用同一款疫苗較穩妥，但如果兒童接種首針疫苗後有不良反應，則可在醫生指引下，轉打另一款疫苗。

另外，政府昨宣布放寬社交距離措施，餐廳及酒吧等可舉辦現場表演和跳舞等，又表明積極考慮放寬限聚令至12人。孔繁毅指絕對同意放寬，因目前的病毒株，包括BA.5、BA.2.75.2或XBB等，病情均較輕，按現時本港接種率情況，相信不會對醫療系統構成壓力。

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