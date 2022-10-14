德保雪粒｜廠方及村民促縮小收地範圍被拒　政府致函2025年遷出

政府計劃收回屯門藍地興建公營房屋，據悉德保雪粒及村民代表今日（14日）與發展局開會，會上有代表要求政府縮小收地範圍，政府重申方案已獲城規會通過，會議只交代賠償方案。



據地政總署今日致函當區受影人士民的信件指出，土地佔用人須於2025年下半年前遷出，土地業權人每平方呎農地可獲特惠補償1,457元，住戶可獲安排編配公屋或安置屋，政府會為業務經營者提供協助，於新界其他地區重置。



地政總署信件指，政府預計2024年上半年開展收地工作，土地佔用人的遷出限期為2025年下半年。政府會向土地業權人作出補償，他們可選擇領取特惠補償，由於土地屬「發展用途」，可獲發較高的第一級別補償，按今年10月1日的補償率，即每平方呎農地特惠補償為1,457元；土地業權人亦可選擇向政府申索法定補償作為替代。

居民可選擇「上樓」公屋或安置屋

住戶方面，合資格住戶可選擇「須通過經濟狀況審查」入住房委會的公屋單位，或選擇「免經濟狀況審查」入住房協位於洪水橋及粉嶺百和路的安置屋邨，住戶如不選擇安置方案，可申領特惠津貼。

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村民不滿賠償 盼繼續當區居住

業務經營者方面，合資格經營者可獲發「商舖、工場、倉庫、船排、學校、教堂及觀賞魚養殖經營者的特惠津貼」，或「露天/戶外業務經營者的特惠津貼」。政府亦會協助經營者搬遷至新界其他地點繼續營運，提供諮詢服務及便利措施。

據悉，發展局副局長林智文今日與德保冰粒及村民代表開會商討賠償安排，會上有代表要求當局重新審視收地安排，促請縮小收地範圍，當局重申城規會已通過方案，現階段只處理補償工作。有受影響村民明言不滿意賠償方案，仍然希望可以留在當地繼續居住，但慨嘆「到時要收地唔通唔走咩」。