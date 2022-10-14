海怡半島、城市花園等港島兩區屋苑污水陽性　政府籲10.5萬人快測

本港確診數字仍有逾4,000宗，政府今日（14日）表示，因在港島南區及東區多個屋苑的污水樣本中驗出陽性，故向有關地點居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約10.5萬快速抗原測試，供其自測。有關地點包括海怡半島及城市花園等大型私人屋苑。



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政府表示，環保署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在，將向涉事地點人士派快測包。有關地點如下：

南區 — 海怡半島、華庭街及山明街附近一帶住宅（見附件）

東區 — 城市花園



政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報（www.chp.gov.hk/ratp）。