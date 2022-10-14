大三罷旺角非法集結 設計師和侍應分別被判囚半年和3個月

有網民於2019年11月11日發起「大三罷」，旺角一帶亦有人聚集示威。涉案2女1男事隔近2年半被控非法集結等多罪，繼其中男子認罪被判囚8個月後，2名女被告早前亦承認控罪。案件今（14日）在九龍城法院判刑，署理主任裁判官黃雅茵指，首被告案發時曾舉傘為拆毁欄杆者摭擋，參與度較高，判囚6個月；至於次被告原只是欲到場勸男友離開，最後卻不明智地決定留下，參與程度較低，故判其囚3個月。



被告陳雯欣（23歲，設計師）和吳卓賢（24歲，侍應），承認於2019年11月11日，在九龍亞皆老街、塘尾道和詩歌舞街一帶，連同其他身份不詳的人參與非法集結。

同案另一名男被告張焯棋（23歲，消防設備技術員），早前承認非法集結及刑事損壞罪，被判監8個月，及就損壞的3支交通燈向路政署賠償28,360元。

指非法集結有50至60人 公共設施遭破壞

黃官判刑時指，警方於案發時有不少社會案件要處理，涉及大量的證物及證供須處理，不認為控方在本案中有不合理延誤。但不可否認的是本案發生在2019年尾，被告卻在2022年4月才遭正式起訴，期間陳進修室內設計，吳則考獲多個餐飲業相關證書，可見他們均有努力更生，相當自律，其中吳與其男友、即本案第三被告原本已到談婚論嫁階段，相信本案刑罰對她們的人生造成相當大影響，法庭將就此酌情減刑。

黃官續指，涉案非法集結有50至60人參與，歷時約一小時，在同類案件中不算最長但亦不輕，但牽涉的範圍廣，公共設施遭破壞，交通亦因而遭阻礙。在此情況下，黃官認為阻嚇比更生重要，監禁無可避免，緩刑並不適合。

指次被告原想到現場勸男友離開 不明智地決定留下

黃官最後指，陳在本案中的參與程度較高，在行車道中走動造成阻阻礙，曾在他人拆毁欄杆時舉傘摭擋，身上攜有口罩、頭盔等裝備，但沒有使用任何武器，亦無證據顯示其有帶領號召等角色，以10.5個月作量刑起點，考慮到其認罪及案件延誤酌情減刑，終判其囚6個月；

至於吳的參與程度則較低，僅與其男友在示威人群中走動。法庭亦接納吳當日是在男友母親要求下，到現場與男友會合，原想勸對方離開，卻不明智地決定留下，但之後亦沒有進行任何破壞行為，或以傘替他人摭擋等。而吳當時的亮眼衣著、沒有配戴口罩等，都可見其未有預謀犯案。法庭因而決定以6個月作量刑起點，同因其認罪及案件延誤酌情減刑，終判其囚3個月。

案件編號：KCCC 1059/2022