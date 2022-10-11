5男女涉羅健熙理大衝突案　認非法集結　判監14至18月及更生中心

與民主黨主席羅健熙在同案被控涉2019年理大衝突的5名男女，承認當時曾在科學館廣場一帶非法集結，早前認罪後，案件今(11日)在區域法院判刑，法官練錦鴻指雖然無證據顯示5名被告涉暴力行為，然而他們明顯是有備而來，並有參與，判其中4人入獄14至18個月，另一名20歲女學生則入更生中心。



認罪的5名被告：賴俊雄（24歲，裝修工）、陳子朗（24歲，設計師)、林綺雯（20歲，學生)、郭惠玲（21歲，學生)、溫欣（23歲，地盤工)，承認於2019年11月11日，在尖沙咀科學館廣場一帶參與非法集結。賴及陳被判囚16個月，郭被判囚18個月，溫被判囚14個月，林被判入更生中心。

11月17日，黑衣人與警在理工大學外、科學館附近再爆衝突，警放催淚彈驅散。(歐嘉樂攝)

暴力只帶來破壞 不能造成改變

練官判刑時指，本案源於2019年的反修例風波，並在示威者佔據理大期間發生。雖然政府當時已宣布暫緩法例，卻有人借題發揮來宣洩不滿。但暴力只帶來破壞，不能造成改變，認為示威者行動前缺乏深思和邏輯，把想法強加於社會上一部份沉默的人，損害了前人努力耕耘的成果。

指5名被告屬有備而來

練官又指雖然沒有證據顯示各被告曾有暴力行為，但從他們的衣着和裝備來看，屬有備而來，且有意參與；事發地點又是酒店林立和遊客常到的尖東地區，令香港國際形象受損，並強調被告年輕並非犯案藉口。考慮到各被告於不同階段認罪及各人的報告建議後，判5被告入獄及進入更生中心。

民主黨主席羅健熙亦涉案並被控非法集結，他否控罪，11月30日裁決。(資料圖片)

羅健熙等5人11月底裁決

同案另有5名否認控罪的被告，分別為：陳重誼（70歲，無業）、譚浩鳴（22歲，無業）、莫德惠（38歲，教師)、羅健熙（36歲）、及鄧卓儒（26歲，記者)等，首4人被控一項非法集結，鄧則涉一項管有物品意圖摧毀或損壞財物，和一項公眾地方管有攻擊性武器罪，其案件押後至11月30日裁決。

案件編號：DCCC 650､651､653､654､655及658/2020