5男涉參與旺角和你shop　否認非法集結　百人集結Starbucks被破壞

有網民號召於2019年平安夜到旺角朗豪坊進行「和你shop」示威活動，約100名示威者在朗豪內聚集，商場內的Starbucks遭破壞，事後多人被捕。其中5男否認非法集結、襲警等多罪，案件今（10日）在西九龍法院開審。涉案警署警長出庭作供，指當日欲協助同僚作拘捕時，其中一名被告突撞向他，致其後退兩步。警長之後欲制服對方不果，兩人倒地糾纏約半分鐘，待另一名警員到場才成功將其拘捕。



5名被告：羅家強（35歲，文員）、馮志威（23歲，電梯維修員）、梁宇正（21歲，電梯維修員）、崔泓力（23歲，待應）及麥承軒（18歲，學生），同被控於2019年12月24日在旺角亞皆老街8號朗豪坊四樓中庭與其他人一起參與非法集結。

蔡另被控於同日同地襲擊警員10186及警長33641；羅被控故意阻撓及抗拒警署警長50203；馮被控抗拒警長48519；梁被控故意阻撓警員20294；麥被控抗拒警員10186。

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接報指Starbucks被破壞

警署警長周偉德供稱，案發當日與同袍在朗豪坊作反罪惡巡邏，下午7時許獲通知指商場內的Starbucks遭破壞。周隨即趕到現場，見到約100人聚集在4樓中庭位置聚集，他們不斷叫囂及以粗口辱罵警員。

另一警員到場支援才成功拘捕羅

周之後欲上前上前協助同僚進行拘捕時，一名男子以膞頭撞向周，並向拘捕行動大叫「走啊」。周被撞至需後退兩步，周緊接向左望，發現只有被告羅家強。周之後上前試圖制服對方但未能成功，兩人倒地糾纏約半分鐘，待高級警員陳瑞庭支援，才成功拘捕羅。

陳瑞庭則指，他於7時42分接獲通知到朗豪坊4樓中庭位置支援同袍。到場時，其他警員已展開拘捕行動，約100名黑衣人聚集叫喊煽動、辱罵性口號。此時，陳目睹警署警長周偉德與羅在糾纏，周用雙手按著羅並將其制服在地上。陳因留意到羅不斷在反抗，害怕其有逃走意圖，遂上前以膠手扣將羅雙手扣上，之後正式拘捕羅。陳同意他到場時羅與周已在地上糾纏，未有親眼見到羅撞向周。

案件編號：WKCC 114/ 2022