增5,424人確診　再發現29宗變異株個案　衞生署無公布個案詳情

確診數字有輕微上升，連續三日突破5000大關，本港今（15日）新增5,424宗確診個案，確診數字較昨日上升6.22%。另外，今新增7人死亡，連續5日維持在單位數水平，七日平均死亡率降至0.150%，至今本港累計死亡個案共有10,268宗。



輸入個案方面錄得312宗個案，佔整體個案5.75%。雖然輸入個案沒有明顯增加，但帶有新變種病毒株的個案卻急升。衞生署再發現有29宗變異病毒株個案，當中23宗為XBB個案及4宗為BQ.1.1。記者向政府新聞處查詢相關個案的詳細資料，惟新聞處回覆指沒有補充。



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本港確診數字反覆，本港今新增5,424宗確診個案，與昨日一樣維持在5,000宗水平。當中本地個案佔5,112宗，其餘則為輸入個案，佔個案的5.75%。新增312宗檢測陽性輸入個案當中，163宗為機場檢測樣本陽性、95宗為第1至3日樣本陽性、54宗為第4至7日樣本陽性。

由於昨日由機埸入境的旅客達7,439，故確診比率為4.19%，為10月8日以來的新低（當日確診比率為3.55%），不過，七日平均確診人數達357人，平均確診率為5.01%，再度突破5%的關口。

近日有多種新變異病毒株襲港，衞生署公共衞生化驗服務處於10月6日至10月12日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約1.1%及93.2%。

截至今日零時零分，衞生署就每個輸入個案做分析，再發現多29宗變異病毒株個案，分別為23宗XBB、2宗BA.2.75.2及4宗BQ.1.1亞系個案。衞生署過往有一直提供涉變異病毒株的個案詳情，包括年紀、來自那裡、抵港日期及病徵，惟記者今向政府新聞處查詢相關個案的詳細資料，惟新聞處引述衞生署指沒有補充。

死亡個案方面，截至今日凌晨零時零分，新呈報7宗感染新冠病毒病人離世個案，涉及3男4女，年齡介乎69至92歲。打針方面，1人已打4針、5人已打3針及1人沒有疫苗紀錄。七日平均死亡人數為7.6人，平均死亡率為0.150%，累計死亡人數為10 268宗。

學校呈報方面，由於今日為周六，無須上課，故未有呈報個案，但仍有七個班別分別有七班停課。院舍方面，今日有3間院舍有呈報個案，分別為1間院舍及2間殘疾人士院舍，有4人確診，22名院友要檢疫。

呈報陽性個案的安老院舍：



1. 毓華護老院有限公司



呈報陽性個案的殘疾人士院舍：



1. 明愛景康居

2. 牧愛之家有限公司



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