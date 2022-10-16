市建局推「預先批地」　未完成清場可提早施工　公務員合作社試行

市區重建局行政總監韋志成今日（16日）發表網誌，正研究日後推行較大型的重建項目時，試行應用「預先批地」，即當項目內剩下較少並已有搬遷安排的佔用人，便會因應招標計劃，提早向政府申請預先批出地契文件，對已平整的範圍提早施工，減少整個地盤因少數樓宇有待清場而閒置的時間。

韋志成表示，「預先批地」將會以九龍城區的盛德街公務員建屋合作社作試點。團隊將會檢視執行情況，考慮在日後推行九龍城、深水埗、油旺區的大型重建項目時應用。



市區重建局正研究日後推行較大型的重建項目時，試行應用「預先批地」。（資料圖片）

韋志成表示，市建局在去年6月改變以往「先清場、後招標」的程序，並於大角咀橡樹街項目試行。在此模式下，可在清場的較後階段籌備展開招標的工作，因而可提早約一年時間完成招標。

不過他認為，若項目內仍有少數未能按時遷出的個案，市建局在完成招標後，亦不能為有關地盤提交批地申請，相關工程也不能展開，故未算完全達致加快施工的目標。

地契附帶條款 市建局要協助佔用人遷出承擔支出

因此，市建局正研究試行應用「預先批地」，市建局會視乎清場進度，當項目內只剩為數甚少並已有搬遷安排的佔用人，便會因應招標計劃，提早向政府申請預先批出一份具附帶條款的地契文件。

獲批的地契會涵蓋項目的准許發展參數和一般土地管理條款，亦會同時列出附帶條款，註明市建局需繼續履行協助佔用人遷出的責任，並承擔一切所需的支出。韋志成認為，這有助消除發展商考慮出價時，因項目仍未完全清場此因素而引致的額外風險，影響標書的競爭力。

收購期可助資金提早「回籠」

韋志成表示，在「預先批地」下，市建局和合作發展商可因應清場進度，靈活調整施工安排，包括為仍有佔用人居住的樓宇，做好保護措施；對已平整的範圍提早施工，令整個建造工序提前展開，縮短等候時間。

他續指，盛德街項目規模適中，涉及30幢樓宇，目前只有3幢樓宇內仍有少數佔用人居住，故可分階段為已清場和平整的土地，開始建築工程，減少整個地盤因少數樓宇有待清場而閒置的時間。

他又說，未來數年，市建局尚有多個大型項目踏入收購期，透過「預先批地」，市建局不需要待整個項目完成清場，已能獲地政總署提早批出項目的地契，繼而推出招標，有助資金提早「回籠」。