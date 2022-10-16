施政報告｜消息：重啟「新版」私人參建居屋　政府或負責建過渡屋

行政長官李家超將於10月19日宣讀上任後首份《施政報告》，據了解，私人參建居屋有機會「復活」，但與舊有模式不同，政府正考慮利用私人市場力量興建公營房屋，除了負責興建外，亦有機會由發展商提供土地。

此外，據悉政府正考慮主導興建過渡性房屋，當完成施工後，才再交予非牟利機構（NGO）營運，即改變現有由NGO自行尋覓選址、興建及營運的做法。而為了加快推進北部都會區，據悉政府將會設專責工作小組統籌。



據悉，政府正考慮重推私人參建居屋計劃，但方法與停建居屋計劃之前的模式有別，過往的項目會由政府撥地予發展商興建，但根據最新方案，或准許由發展商提供土地，即發展商的參與程度或比以往更高，形式或會參考新世界早前宣布的元朗首個私人資助房屋項目。

至於強調公私營合作模式的土地共享先導計劃，暫時只收到5個申請，雖然反應未算熱烈，但消息指政府未有打算放棄，或會再向發展商作出讓步，其中一個方向是准許調高私營房屋部份的地積比，令發展商在計劃中可售賣的私樓單位數目增加。

2002年終止私人參建居屋計劃

翻查過去的私人參建居屋計劃，當年計劃於1979年推出，私人發展商會獲邀投標建屋用地，單位會由私人發展商按標書所訂的規格興建，並出售予居屋計劃的對象。

直至2002年，房委會通過停建、停售居屋，並終止私人參建計劃。現時彩虹的采頤花園、九龍灣麗晶花園、筲箕灣愛蝶灣等，都是私人參建計劃下的項目。

▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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由政府主導興建過渡性房屋

此外，現時的過渡性房屋均由非牟利機構（NGO）興建及營運。據了解，政府正考慮主導興建過渡性房屋，並由政府統籌有關項目，然後再交予NGO營運，冀再增加過渡性房屋的單位數目及加快興建速度。

北部都會區設專責部門、工作小組統籌

至於北部都會區，據悉政府正計劃設專責部門或工作小組形式，統籌北部都會區的計劃細節及進度，因現時涉及北部都會區的政策，均散落在不同政府部門，故相信有助加快推進發展速度。同時，據悉政府正研究修改相關法例及行政程序，以加快推展北部都會區。