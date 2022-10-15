強制檢測︱增76幢九龍城最多　都會駅、漾日居、殷樺花園2期上榜

醫務衞生局今晚（15日）發出新一份強制檢測公告，再有76幢大廈上榜，包括2幢大廈因污水檢測呈陽性要強檢。當中，九龍城區有10幢大廈上榜佔最多，涉及九龍城嘉匯8座、九龍塘太子道西377號栢德豪廷、雅麗居2座、土瓜灣九龍城道135號福至大廈 等。



▼10月15日強制檢測公告▼



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九龍城嘉匯第8座、栢德豪廷及雅麗居2座等十廈上榜

當局表示，因應多宗陽性檢測個案，有74幢大廈被納入強制檢測公告，當中九龍城區有10幢大廈上榜佔最多，涉及九龍城嘉匯8座、九龍塘太子道西377號栢德豪廷、雅麗居2座、土瓜灣九龍城道135號福至大廈 、海悅豪庭1座、何文田俊民苑文福閣、紅磡利工街9號悅目、海逸豪園22座、黃埔花園金柏苑2座及黃埔花園銀竹苑1座。

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沙田區佔9幢 涉馬鞍山天宇海5A座及沙田晉名峰B座

沙田區則有9幢上榜，涉及大圍恒峰花園2座、美松苑樂松閣、顯田街11號嘉順苑、沙田晉名峰B座、愉翠苑愉善閣、馬鞍山天宇海5A座、富安花園7座、雅景臺1座及新港城G座。

荃灣區亦有7幢大廈上榜，當中包括荃灣荃威花園D座、K座、荃灣愉景新城10座、荃灣環宇海灣3座、荃灣灣景花園3座、4座及深井海韻花園3座。

麗瑤邨華瑤樓及荔景邨安景樓污水檢測陽性上榜

另外，再有2幢大廈因污水檢測呈陽性而上榜，涉及葵涌麗瑤邨華瑤樓及葵涌荔景邨安景樓。政府明日（16日）會於樂富橫頭磡邨重開臨時流動採樣站，位於深井海韻花園的臨時流動採樣站亦會延長服務日期至明日。

10月15日強檢大廈：

陽性檢測個案曾到訪的地點：

將軍澳都會駅3座



將軍澳嘉悅2座



將軍澳寶盈花園4座



大圍恒峰花園2座



大圍美松苑樂松閣



大圍顯田街11號嘉順苑



沙田晉名峰B座



沙田愉翠苑愉善閣



馬鞍山天宇海5A座



馬鞍山富安花園7座



馬鞍山雅景臺1座



馬鞍山新港城G座



大埔明雅苑明昌閣



大埔寶湖花園A座



粉嶺牽晴間5座



上水旭埔苑明湖閣



元朗御景園2座



天水圍天盛苑盛悅閣



天水圍天盛苑盛匯閣



屯門大興邨興偉樓



屯門卓爾居5座



屯門海典軒1座



屯門悅湖山莊13座



屯門偉景花園A座



青衣偉景花園5座



深井海韻花園3座



荃灣荃威花園D座



荃灣荃威花園K座



荃灣愉景新城10座



荃灣環宇海灣3座



荃灣灣景花園3座



荃灣灣景花園4座



長沙灣星匯居1座



長沙灣凱樂苑凱碧閣



深水埗怡靖苑閒靜閣



深水埗福榮街171號永華大廈



大角咀帝柏海灣5座



旺角西洋菜北街468號景怡峯



尖沙咀漾日居6座



尖沙咀漾日居7座



紅磡利工街9號悅目



紅磡海逸豪園22座



紅磡黃埔花園金柏苑2座



紅磡黃埔花園銀竹苑1座



何文田俊民苑文福閣



土瓜灣九龍城道135號福至大廈



土瓜灣海悅豪庭1座



九龍城嘉匯8座



九龍塘太子道西377號栢德豪廷



九龍塘雅麗居2座



黃大仙翠竹花園10座



黃大仙樂富邨宏康樓



橫頭磡橫頭磡邨宏顯樓



慈雲山慈愛苑愛華閣



鑽石山宏景花園6座



牛頭角樂雅苑雅靜閣



觀塘月華街40號萬福大廈



觀塘凱滙1座



茶果嶺麗港城1座



柴灣山翠苑翠琳閣



柴灣杏花邨37座



柴灣康翠臺7座



柴灣富欣花園7座



鰂魚涌太古城紫樺閣



鰂魚涌太古城雅蓮閣



跑馬地山光道34-40號永富苑



跑馬地藍塘道62號藍駿樓



北角七姊妺道28號富家閣



灣仔星域軒1座



灣仔堅尼地道9M號皇朝閣



半山區干德道30號殷榮閣



半山區殷樺花園2期



堅尼地城堅彌地城海旁38號堅城中心



香港仔港麗豪園2座



污水陽性大廈：

葵涌荔景邨安景樓



葵涌麗瑤邨華瑤樓

