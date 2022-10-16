類鼻疽｜東華學院助康復者免費睇中醫　研為深水埗區大廈驗污水

本港近期錄得多宗類鼻疽個案，今年至今已累計29宗，打破過去5年紀錄，其中8月至10月期間錄得15宗個案，全部均居於深水埗區。東華學院護理學院副院長及中西醫護及復康中心總監林清教授提出，居民毋須太擔憂，最重要是做好感染控制，注意個人衞生，避免傷口感染，長期病患者避免接觸土壤或污水。他指蒸氣和溫度高於74 ℃以上即可殺死類鼻疽伯克氏菌，建議市民煮沸食水及食物，已足夠殺死病菌。

東華學院計劃為有需要地盤、大廈化驗污水，為非政府組織、學校、長者中心在社區提供教育講座，以及為康復者提供免費中醫調理服務。



▼10月13日 直擊類鼻疽爆發地深水埗區積水情況▼



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護理學院副院長（研究）及教授中西醫護及復康中心總監林清引文獻綜述指，糖尿病患者感染類鼻疽風險相對比一般人高3.4倍。而年老、有潛在病患、經常接觸土壤或污水，以及從事農業活動的人士，感染風險亦較高。

東華學院護理學院副院長（研究）及中西醫護及復康中心總監林清教授，引文獻綜述指，糖尿病患者感染類鼻疽風險相對比一般人高3.4倍。（李澤彤攝）

他表示，本港類鼻疽的病例不多，通常感染的第9日則是發病高峰期。因患者發病時間不一，加上本港患者未有到訪相同地點，亦未發現陽性樣本，認為難估計未來本港感染人數。

他強調，當溫度高於74度溫度便能殺死細菌，市民只要煮沸食水及煮熟食物，相信能足夠殺死病菌。市民亦可用漂白水消毒，故「唔使太擔心」。

東華學院醫療及健康科學學院教授、醫療化驗科學課程主任李世杰指出，類鼻疽患者多數出現肌肉潰爛、發燒、頭痛、嚴重者更可出現敗血病，類鼻疽死亡率最高可達75%，惟類鼻疽較為冷門，「前線醫護唔會特別留意到」。

東華學院醫療及健康科學學院教授、醫療化驗科學課程主任李世杰(左）指出，類鼻疽患者多數出現肌肉潰爛、發燒、頭痛、嚴重者更可出現敗血病，類鼻疽死亡率最高可達75%。（李澤彤攝）

他又指，東華學院的醫學化驗室可以使用分子分析，提取環境樣本的DNA作檢測，約兩小時便可取得化驗報告。他稱，如有需要，學院可對地盤泥土、環境積水的含菌量進行化驗，料每日可處理20至40個樣本，詳情有待研究。

另外，東華學院亦計劃為康復者提供免費中醫調理服務。根據過往經驗，病人大概接受5次至10次治療便能痊愈，暫未擬定診症名額。

東華學院署理副校長（學術）邱貴生表示，深水埗區居民涉老中青及有不同背景，希望到訪主動聯絡學院的非政府組織、學校、長者中心在社區提供教育講座，以提升社區有關預防或感染類鼻疽的知識。

東華學院校長陳慧慈建議，政府提高醫護人員對類鼻疽的知識，以及加強跨部門合作，預防類鼻疽。