保良局虐兒案｜獨立檢討委員會首次開會　將檢視兒童住宿服務水平

童樂居虐兒案爆出後，保良局嬰兒組留宿幼兒中心亦爆出虐兒事件。保良局早前就兒童院舍住宿服務成立獨立檢討委員會，並在今日（17日）召開首次會議。

委員會主席彭韻僖律師表示，委員會將獨立、客觀及公正地檢討保良局兒童院舍住宿服務的整體服務水平、政策及措施等，亦會留意政府相關政策及最新發展，並就有需要改善的政策範疇及安排提出建議。



位於銅鑼灣的保良局嬰兒組留宿幼兒中心早前爆出虐兒事件，並有職員被捕。（資料圖片）

在首次會議，委員會確認了職權範圍、檢討方向、日程及獨立秘書的安排，並通過聘用德勤咨詢（香港）有限公司作內部監控評核工作。

將檢視不恰當管教事宜

保良局表示，委員會將全面審視保良局兒童院舍住宿服務整體的服務水平、管治機制等。同時會檢視涉及有院舍住宿服務工作員不恰當管教事宜，研究背景、可能成因、現存或潛在影響，並就防止同類事件發生提出具體跟進，亦會就本港相關服務的政策提出改善建議。

委員會首階段會集中檢視0至3歲的嬰兒組別，而第二階段將檢視3至6歲幼童組別。