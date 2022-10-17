北部都會區仍未拓地　劉國勳倡設專責部門統籌　增建至少20鐵路站

行政長官李家超即將公布任內首份《施政報告》。民建聯立法會議員劉國勳今日（17日）表示，由上一份《施政報告》至今，北部都會區計劃已提出了一年，惟除了舊有的洪水橋廈村新發展區、古洞北粉嶺北新發展區等，北部都會區的新拓土地仍然「寸步未動」，故建議政府成立專責部門或機構，專門處理當中的房屋、土地、產業等，以監察北部都會區的發展進度。

他又建議，北部都會區應改造成「15分鐘生活圈」，連計現有鐵路站，政府應建至少20個鐵路站。同時應以「片區統籌」模式發展北部都會區，以加強公私營合作。



民建聯立法會議員劉國勳表示，政府早前發表的《北部都會區發展策略》，未能全盤把握北部都會區的用地。（王潔恩攝）

打造「15分鐘生活圈」 興建至少20個鐵路站

劉國勳建議， 可將北部都會區打造成「15分鐘生活圈」，「市民可以係屋企，好快去到工作場所或者娛樂。」劉指，北部都會區可容納250萬人口，惟就業機會得65萬個，並不符合新都會的定位，故建議將就業職位增加一倍。

他建議，北部都會區應建成以「大學城」為核心的新經濟發展區，以吸引不同人材及作人材培訓。同時，可將北部都會區打造科研創新基地，設立科技園區、人才住房、醫療及教育等；至於北部都會區等外層，則以社區、居住區為主。

劉認為，為配合北部都會區，連計現有鐵路站，政府應考慮興建至少20個鐵路站。他指，現時粉嶺北、元朗南新發展區均無新鐵路站，建議政府應在人口較多的新發展區興建鐵路站。

民建聯立法會議員劉國勳建議將北部都會區打造成「15分鐘生活圈」。（王潔恩攝）

倡以「片區統籌」模式發展

劉國勳亦指，政府規劃北部都會區時，應以「片區統籌」模式加強公私營合作。他解釋，政府可選定「片區」，由單一或多個私人發展商協助興建不同設施，包括商業、教育、住宅、社區設施等，規模較過往的「私人參建居屋」更大。

他舉例指，新田科技城一帶可作試點，將新田科技城、河套、落馬洲等約1000公頃土地，分成2至3片作統籌，政府將負責整體規劃，由私人發展商作設計、興建等。