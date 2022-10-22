癌症關顧中心疫下遇契機　改網上服務吸引區外病友參與

撰文：鄧宇詩
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受疫情影響，近三年來公立醫院不少非緊急服務也暫停或縮減，令不少長期病患者受到影響，位於屯門醫院內的銘琪癌症關顧中心也不能倖免。以往多數是與病友或照顧者面對面的活動，在疫情期間亦要將所有服務轉為網上進行，但卻意外地吸引到新界區以外有需要人士認識到中心的服務，帶來了新的服務機遇。

銘琪癌症關顧中心位於屯門醫院放射治療大樓傍，以往主要為區內癌症病人及其照顧者提供多樣性的服務。中心內有護士、營養師、心理學家、社正等支援癌症病人及照顧者的身心健康。除此之外，中心亦會舉辦工作坊如義乳編織、舒緩瑜珈等讓康復者可以重新建立自信。

銘琪癌症關顧中心總幹事孫穎萃表示，受疫情影響，中心把所有服務轉為網上進行，反而吸引到新界區以外有需要人士使用相關服務，並認識銘琪癌症關顧中心。她指，疫情緩和後亦會繼續推行網上服務，讓中心可以幫助到更多有需要人士。孫穎萃稱，長遠目標是於其他醫院附近多開一間癌症關顧中心，讓不同區的病友都有機會使用服務。

銘琪癌症關顧中心總幹事孫穎萃表示疫情令更多人認識銘琪癌症關顧中心，期望未來可以多開一間癌症關顧中心，讓不同區的病友都有機會使用服務。(銘琪癌症關顧中心提供)
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