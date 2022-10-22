癌症關顧中心疫下遇契機　改網上服務吸引區外病友參與

受疫情影響，近三年來公立醫院不少非緊急服務也暫停或縮減，令不少長期病患者受到影響，位於屯門醫院內的銘琪癌症關顧中心也不能倖免。以往多數是與病友或照顧者面對面的活動，在疫情期間亦要將所有服務轉為網上進行，但卻意外地吸引到新界區以外有需要人士認識到中心的服務，帶來了新的服務機遇。



銘琪癌症關顧中心位於屯門醫院放射治療大樓傍，以往主要為區內癌症病人及其照顧者提供多樣性的服務。中心內有護士、營養師、心理學家、社正等支援癌症病人及照顧者的身心健康。除此之外，中心亦會舉辦工作坊如義乳編織、舒緩瑜珈等讓康復者可以重新建立自信。

銘琪癌症關顧中心總幹事孫穎萃表示，受疫情影響，中心把所有服務轉為網上進行，反而吸引到新界區以外有需要人士使用相關服務，並認識銘琪癌症關顧中心。她指，疫情緩和後亦會繼續推行網上服務，讓中心可以幫助到更多有需要人士。孫穎萃稱，長遠目標是於其他醫院附近多開一間癌症關顧中心，讓不同區的病友都有機會使用服務。