遊歷29國家辦個人展覧 30歲末期抗癌勇士：可以道別是一份禮物

我們第一次見面就在珍妮的Life Party上，在人潮中找到她的身影，親友到場，她仍着執着展覧每一處的細節，在忙亂中打開Life Party的序幕。後來才發現，忙亂是她生活的常態。

這場派對，亦是她個人展覧《珍妮的一百種生活》，有她遊歷29個國家的相片，也有她抗癌路上的一點一滴；有咖啡、有同路人表演的音樂，也有與親友直接對話的時間。當天醫生Dr.Cindy也在場，她指着珍妮的肺片說：「一般病人喺呢種情況下，應該不斷咳講唔到嘢，我唔明點解佢（珍妮）可以一聲咳都冇。」大概就是珍妮的倔強，一直支撐她的生活。她向來如是，她要做的事情，沒有人能阻止。但那天我們帶着耳機，咪高風放大她的呼吸，她其實說每一句話都喘着氣。正如她說過，「癌指數不一定與身體掛勾。」

Life Party，有些人會翻譯成告別派對，但我猜珍妮不是這種想法。當中故然有淚水，但大多時候，在淚水跑出來之際，珍妮都及時止住了。「我不能說辦這個派對就是離開，因為沒有人能預料明天如何。」這場派對，最重要的是，讓家人認識不同面向的珍妮。

「這是一場沒盡頭的旅行 / 可能那終點是天堂 是有你的地方/所以 我變得不害怕了」 珍妮

在展覧上，她把一家人的生活照拓印在棉布上，海藍色的回憶如瀑布般映入眼簾。她說這個部份是「家是我最大的海洋」。牆上有她為爺爺和父親寫作的詩。

2015年，她確診患上腸癌第四期。那天，是父親死後三天。「前一晚，我還跟爸爸吃宵夜糖水。」早上，父親沒有醒來。爺爺的死，同樣來不及道別。「所以，當我見證一個人從仍有氣息與我最後對話及至離世，我覺得是一種禮物。」珍妮說。

繪本老師曾問珍妮一個問題：「如果人生只可以出版一本書，哪你會寫甚麼？」珍妮想過，要寫遊歷的書嗎？「但原來旅行唔係最重要。」還是寫抗癌路的歷程呢？「但直到今天，身體每天都在變化。」最後，她決定把未曾說的話寫成詩。

「時間會帶走我對你的記憶 / 卻不會帶走我對你的思念 / 卻偶爾泛起的悲傷 / 這不是一場會痊癒的大病/ 這是一場最長的旅途」 珍妮

「過往一年知道悲傷的存在，只是沒有書寫出來。」珍妮說，「書寫的過程很艱難。有時候回看那些詩，都感覺太赤裸。」所以，Life Party重點不在告別，而是誠實地面對內心的自己。

籌備展覧的一個多月，她其實持續高燒。展覧第二天，她被送進醫院，住了17天。癌細胞從腸，到肝，到肺，跑到腦袋。當我們再次見面的時候，是陪伴她完成最後一次電療。還記得她仍是一如往日衝衝忙忙，入院前買了一個鹹批，開懷地吃，「真係好好味，我成日話入院前要做隻飽鬼，就算今晚瞓走廊都抵。」然後，她手拿着一杯咖啡，大搖大擺走進病房，好chill。「兩日後我出院喇，坪洲見。」那是一張讓人難以忘懷的臉。

珍妮是怪趣，總是以一種你無法想像的語氣說着沉重的事。對她來說，有朋友，有美食，有呼吸，「真的很足夠。」面對現實，不等同向現實低頭。她也坦白地說：「所以我人生沒有未來二字。在這種環境，有未來有何用？」她走遍全地，從不計劃，人生向來兵來將擋，活在當下。過往經歷讓她練習一身好武功，去面對人生無常。「我不是轉化自己的悲傷，而是過往經歷讓我懂得調節。所以，她的正向，她的力量是沉澱而來，卻不是「抗癌勇士」四字的那種平面。「無論軟弱或傷痛，都要存有一份堅強。」珍妮在Life Party上說。

「這是最後一次有頭髮的紀錄。」珍妮面向鏡頭笑着說。

那天，她在前往坪洲的路途上，在朋友面前用手抓一抓頭髮，說：「你睇吓！三條三條咁甩，十條都得！係咪好得人驚呢！」頭髮一束束地落下，她好像在表演脫髮「神技」一般，朋友嘩的一聲：「係喎！喂，你唔好再梳！」珍妮說：「我覺得每個階段的自己都讓我好奇，很特別的狀態 。」

常言道人生無憾。但我更認同珍妮的說法：「沒有人生沒有遺憾，每人走到最後或多或少都有遺憾，只能在活着的時間減少遺憾，能夠做到安然放下，已經好叻豬。」

最後一天並不像月曆上的最後一天 / 你無法倒數 / 最後一天 在尋常的日子裏 珍妮《最後一天》

「這也是一種生死教育。」珍妮說。

給珍妮：

珍妮的訪問反覆聽了兩遍，篩選對白的過程甚是艱難，因為我們都知道，她說的每一句話都藏着她這數年來不容易的經歷。每一句話都是她給我們的生命教育課。

謝謝你跟我們分享的一切，每一句說話我們都會珍而重之。我們在你身上努力學習活在當下。明天如何，我們還不知道，但願你往後的生活，充滿更多更多的愛。

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