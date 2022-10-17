實惠男經理傾慕女兼職　更衣室內放手機偷拍約30次　判感化1年

實惠家居的一名男經理，聲稱因傾慕一名女兼職多時，不能自制下，在職員女更衣室放置手機，偷拍心儀對象的更衣情況。事隔數月後遭女事主揭發，警誡下承認曾偷拍約30次。他早前承認偷窺罪，裁判官今（17日）在西九龍法院接納報告建議，判處被告12個月感化令。



被告黎超然（45歲，經理），承認於2022年3月29日，在香港新界一間實惠家居員工室之衣帽間，安裝或操作設備，即一部黑色華為手提電話，放在一個有窺孔的紙皮箱內，以便能在一處屬個人按理能被預期可能會裸露的地方，秘密拍攝女士X，令X處身令人對保存私隱有合理期望的情況，不理會X是否同意被拍攝。

被告黎超然在西九龍法院承認偷拍兼職女同事，被判接受感化一年。(資料圖片)

事主X更衣時發現紙箱

案情指，被告於案發時為涉案實惠的店舖經理，事主X（42歲）則為兼職員工。X當日如常在上班前到實惠的更衣室換上制服，發現在凳子下有一個可疑的紙箱，紙箱上有一個破洞，裏面則藏有一部鏡頭向上、正在錄影中的手提電話。X因而前往找女經理求助，被告隨即截停X，稱會處理事件並取走手機。

被告招認因傾慕X而偷拍

約10分鐘後，被告在倉庫向X坦白該手機屬於他，自言因傾慕X，故從2021年10月便開始偷拍X。被告之後將手機交予X檢查，但已經沒有任何與Ｘ有關的資料。X因害怕而離職，經一番考慮後報警。被告警誡下稱因傾慕X而衝動犯案，坦言過去曾30度拍攝相類似片段，但將手機交予X檢查前已一併刪除。

案件編號：WKCC2706/ 2022