施政報告｜重推私人參建居屋已預留三幅地　強拍門檻降至最低六成

特首李家超今日（19日）宣讀任內首份《施政報告》，提出加碼公屋供應以外，亦宣布私人參建居屋照將會「復活」，港府將在下個財政年度起分批推出三幅土地，由發展商投標興建資助出售單位，並須以指定市價折扣率出售。

港府另會加速造地，長遠建立土地儲備，包括物色具發展房屋潛力、可釋放的「綠化地帶」及加快發展棕地，旅政報告形容會掌握土地供應主導權，「讓政府走在問題前面，不再追落後。」施政報告同時建議放寬申請強拍門檻，樓齡達50年或以上、但少於70年的私人樓宇門檻由八成業權降至七成，樓齡達70年或以上則降至六成。



本港房屋問題嚴重，不少港人面對置業難的困境。（廖雁雄攝）

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施政報告提出，未來五年推出足夠私營房屋土地，以滿足《長遠房屋策略》估算需求，穩定私樓供應，目標是準備好可興建不少於7.2萬個私營房屋單位的土地，通過賣地及鐵路物業發展推出市場，再加上市區重建局及其他私人發展項目，相信整體供應將多於估算需求。

港府亦會善用市場力量，提升公私營協作，並推出全新「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，在下個財政年度起分批推出三幅土地，讓發展商投標興建資助出售單位，以指定市價折扣率售予合資格人士。先導計劃亦鼓勵發展商申請改劃其擁有的私人土地興建資助出售單位。

將軍澳137區料建五萬伙 最早2030年入伙

土地儲備方面，政府表明將物色更多土地，包括通過新一輪「綠化地帶」研究和《農業優先區顧問研究》釋放的可發展土地；另會着力發展棕地，《施政報告》提到，新界現有1 600公頃棕地當中，超過一半會陸續轉化成房屋和其他用途，其中以古洞北╱粉嶺北新發展區為例，兩年前開始清理的棕地，今年完成平整並交予房委會興建公屋。

與此同時，港府將加快將軍澳第137區的發展計劃，預計可提供5萬個房屋單位，最早2030年入伙。

港府指，將於今年提出將軍澳第137區的發展計劃，預計可提供5萬個房屋單位，最早2030年入伙。(資料圖片)

壓縮土地程序

港府亦會重點壓縮造地程序，包括精簡法定程序，其中環評程序會壓縮至18至24個月，盼非大規模項目的「生地」變可建屋「熟地」由公最少6年減至4年，大規模項目則由13年大幅減至7年。屋宇署亦會成立「專責審批組」，加快審批建築圖則，目標是約八成圖則可於首次或第二次呈交申請時獲得批准。

施政報告同時建議放寬申請強拍門檻，樓齡達50年或以上、但少於70年的私人樓宇門檻由八成業權降至七成，樓齡達70年或以上則降至六成。位於非工業地帶的工廈，如樓齡達30年或以上，門檻降至七成業權；另放寬相連地段強拍申請要求、精簡強拍法律程序，以及透過專責辦事處為受影響小業主提供更多支援，今年內就方案諮詢立法會和持份者。

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