施政報告｜5年建3萬伙簡約公屋等上樓3年可申請　輪候冊封頂4.5年

特首李家超今日（19日）宣讀任內第一份《施政報告》，並大篇幅提及增建房屋藍圖，包括選址短期內未有發展計劃的政府和私人土地，推出由組裝合成所建、租金較低的全新「簡約公屋」，予輪候「上樓」三年或以上人士以「雙排隊」方式申請，並以家庭優先，目標未來五年建3萬個單位，令屆時的整體公屋供應增一半至近16萬個。

港府亦銳意縮短公屋輪候時間，表明將其即時「封頂」，目標是於2027年由現時輪候6年大幅降至4.5年。資助出售房屋新建單位面積則會「封底」，每單位不少於約280平方呎，並落實「公屋提前上樓計劃」，以分階段建屋方式，助1.2萬戶提早3至18個月上樓。



▼部份現有過渡性房屋▼



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未來五年15.8萬個公營房屋應市

施政報告提出， 政府會利用短期內未有發展計劃的政府和私人土地，以標準簡約設計和「組裝合成」快速建成「簡約公屋」，目標是未來五年建3萬個單位，令未來五年整體公屋供應增50%，由原來10萬個單位增至15.8萬個。

入住「簡約公屋」後仍可繼續排傳統公屋

輪候傳統公屋三年或以上人士，可申請入住「簡約公屋」提早上樓，以家庭為優先。入住人士可保留輪候傳統公屋的位置，之後遷入傳統公屋。「簡約公屋」會配備傳統公屋的基本設施，租金較同區傳統公屋低。港府將向立法會申請專項撥款興建和營運「簡約公屋」，並繼續與民間協作，落實已規劃約2萬個過渡性房屋單位。

新公屋綜合輪候時間 四年內封頂4.5年

此外，港府將推出「公屋綜合輪候時間」指數，輪候時間會計及入住「簡約公屋」的時間，而公屋綜合輪候時間即時「封頂」，目標是於四年內由6年降至2027年年4.5年。新建單位面積「封底」，所有於2026-27年度起落成的資助出售房屋，每單位實用面積不少於26平方米，即約280呎，並落實「公屋提前上樓計劃」，以分階段建屋方式，助1.2萬戶提早3至18個月上樓。

▼啟德方艙醫院環境▼



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李家超又提到，會為公營房屋居民「打造」更舒適的公共空間、設施及屋邨環境。房屋局局長會主持專責小組，為新公營房屋項目制訂「幸福設計」指引。並建議房委會挑選五條現有公屋屋邨作為先導計劃，在五年內分階段研究和落實進一步改善措施，締造更有「幸福感」的居住環境。