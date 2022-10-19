施政報告｜推六大交通基建　中鐵線由錦田往九龍塘　將軍澳線南延

特首李家超今日（19日）宣讀任內第一份《施政報告》，提到六項重點運輸基建項目，包括新建第12條鐵路線「中鐵線」，由元朗錦田途經葵涌，連接九龍塘，以紓緩屯馬線的載運壓力。另外，加建「將軍澳線南延線」，把將軍澳線向南延伸至將軍澳第137區。鐵路以外，會興建將軍澳第三條公路隧道，即「將軍澳─油塘隧道」，配合將軍澳第137區的未來發展；「北都公路」由西邊的天水圍途經新田連接東邊的古洞北，提升「北部都會區」的運輸容量；以及「沙田繞道」—興建一條新南北幹道，連接大埔及西九龍，紓緩吐露港公路的交通壓力。

另外，他亦交代「明日大嶼」中，交椅洲人工島的規劃詳情。他表示，人工島將提供1,000公頃土地，會於今年內就人工島填海範圍、土地用途、交通基建網絡及財務安排作出建議，目標是明年開展環評程序，填海工程在2025年上馬。他又指，會興建全新鐵路和道路網絡，以連接港島西、大嶼山及新界西北，包括第四條過海隧道。



政府新聞處提供圖片

李家超表示，會落實「基建先行，創造容量」的競選政綱，推展《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》建議興建的三條主要幹道，及三條策略鐵路，形成四通八達的道路網絡和鐵路系統。六項重點運輸基建項目包括：

1.「北都公路」：打通新界北的東西脈絡，由西邊的天水圍，途經新田連接東邊的古洞北，提升「北部都會區」的運輸容量；



2.「沙田繞道」：興建一條新南北幹道，連接大埔及西九龍，為新界東居民提供更快捷途徑前往市區，並紓緩吐露港公路的交通壓力；



3.「將軍澳─油塘隧道」：興建將軍澳第三條公路隧道，配合將軍澳第137區的未來發展，加強對外連接；



4.「港深西部鐵路」：連接洪水橋和前海，便利港深往來，促進香港與大灣區融合發展、互聯互通；



5.「中鐵線」：興建第12條鐵路線，由元朗錦田途經葵涌連接九龍塘，紓緩屯馬線的載運壓力；及



6.「將軍澳線南延線」：把將軍澳線向南延伸至將軍澳第137區，改善該區的交通配套。



至於其他交通基建，他表示，北環線古洞站將於2027年啟用，洪水橋站及北環線主線亦會在本屆政府任期內動工。他又指，正積極推進北環線支線經落馬洲河套港深創科園，接入深圳新皇崗口岸的工作。另外，他表示其他鐵路項目亦進展順利，東涌線延線、小蠔灣站和屯門南延線會在明年動工。

▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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李家超又交代明日大嶼的新進展。他表示，交椅洲人工島將為香港發展擴容擴量，提升香港作為金融、商業和貿易中心的競爭力。他續指，人工島鄰近大嶼山，將提供1,000公頃土地，聯通國際機場和港珠澳大橋，迎接海外和大灣區經濟機遇，會在今年內就人工島的填海範圍、土地用途、交通基建網絡及財務安排作出建議，目標是明年開展環評程序，填海工程在2025年上馬。

▼部份現有過渡性房屋▼



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李又指，人工島會有全新鐵路和道路網絡將連接港島西、大嶼山及新界西北，並提供第四條過海隧道，改善香港整體的交通網絡。他強調，人工島將有三大規劃目標：

繁榮多元：創建第三個核心商業區，進一步鞏固香港國際金融中心地位，核心商業區外亦會預留土地發展新興產業，為青年人提供多元機會；



綠色宜居：參考《香港2030+》的建議，增加公私營住宅單位平均面積一至兩成作為土地規劃指標，以及將休憩設施及社區設施土地與人口比例分別增至每人不少於3.5平方米，改善居住和生活空間；及



前瞻創新：全面採用智慧、環保及具抗禦力城市策略，在城市設計、基建系統、市民出行三方面制訂措施，減低日常能源需求，並利用綠色能源和先進廚餘處理技術，減低碳排放量。

