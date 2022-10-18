抗疫千日｜何栢良改《海闊天空》歌詞提復常訴求　列五大鬆綁建議

2020年1月22日，本港發現首宗來自中國武漢的輸入個案，為漫長的抗疫戰拉開序幕。今日（18日）是香港踏入抗疫第一千日的里程碑，港大感染及傳染病中心總監何栢良在其facebook專頁發帖，將Beyond的《海闊天空》改詞，憑歌寄意，希望政府聽到訴求。



何栢良亦在電台節目向政府提出五項「復常」建議，分別是縮短隔離日數、密切接觸者免檢疫、取消大廈強檢、免去掃描安心出行的法定要求，以及廢除「限聚令」，「過度防疫代價好大，條橡筋長時間拉得咁緊，唔係辦法，無感染嘅人同患長新冠基本上無太大分別。」



港大感染及傳染病中心總監何栢良在其facebook專頁發帖，將Beyond的《海闊天空》改詞，憑歌寄意，希望政府聽到訴求。（何栢良FB截圖）

何栢良今日在其fb表示：「抗疫一千日，大家都辛苦啦...因為之前市民努力打針，再加上有大量市民已經感染過，喺社區內已有相當嘅免疫屏障。而家係絕對有條件去減退一啲防疫措施，讓市民過返比較正常生活... 為此，我想憑歌寄意，希望政府聽到我哋嘅訴求」

「多少次，迎著冷眼與嘲笑，從沒有放棄過開關的理想」

他又將Beyond的《海闊天空》改詞，「多少次，迎著冷眼與嘲笑，從沒有放棄過開關的理想。一千天走過，疫症可怕也不多，不想經濟再變淡，可減退（防疫措施）」。

勿忘年初大爆發原因 政府應記錄傷亡

何栢良在商台《在晴朗的一天出發》上表示，抗疫千日是重要日子，希望大家切勿忘記今年初疫情大爆發的原因，他指港府在香港公園有設施紀念2003年沙士爆發歷史，現在是適合時候，記錄新冠疫情的傷亡。何栢良亦向政府提出多項建議協助市民復常：

一，縮短隔離日子



現時有九成半市民已接種疫苗，一旦受感染，體內會很快產生抗體，亦不具傳染性，患重症入院機會微乎其微，認為可以將七日隔離期縮短至五日



二，取消檢疫安排



如果確診者家人已接種疫苗，即使成為密切接觸者，患重症機會很小，世界衞生組織早前亦表明，為了復常及減低市民影響，建議密切接觸者毋須檢疫，即使長者或長期病人士，只需定期檢測便可



三，取消大廈強檢及圍封強檢



本港有4萬多棟住宅，但每日只抽取60至70棟強檢，據港大分析，當中找出陽性個案比例很細，一棟大廈可能只有1至2宗，陽性比例與整體差不多，認為是一項無成效兼擾民的措施



四，取消安心出行的法定要求



安心出行原意是方便政府追蹤，以斬斷傳播鏈，但政府現時已不追求截斷，因此可以取消《599F法例》下強制掃描要求，而且掃安心沒有成效，亦看不到對公共衞生的需要



五，廢除599G限聚令



限聚令對防疫角度沒有需要，如果由4人放寛至12人要經立法會通過才能處理，不如索性廢除599G



港大感染及傳染病中心總監何栢良認為。（資料圖片）

過度防疫如拉橡筋 長期太緊「唔係辦法」

何栢良指出，本港今年爆發兩波Omicron 疫情，今年初大爆發主因是疫苗接種率低，致令3月最高峯時超過一萬人入院，逾15%屬於重症，不過今年8月住院及重症比例少，分別約3000人及約4%，認為推高接種率後有條件放寛「0+0」及防疫措施，擔心「再拖多一兩個月後又會腳軟」。

今年初防疫措施最嚴密，但社區照樣大爆發，農曆新年時因疫苗接種率不足（確診）飆升速度至前所未見，香港市面死城一個，爆發速度基本上控制唔到，嚟緊冬天唔走回頭路，要諗乜嘢係有效措施，相信政府唔否定係疫苗接種，要堅持加強接種，底氣夠就可以放寛復常，如果過度防疫代價好大，條橡筋長時間拉得咁緊，長時間要求市民防疫唔係辦法，無感染嘅人嗰種唔舒服，同患長新冠基本上無太大分別。 港大感染及傳染病中心總監何栢良

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