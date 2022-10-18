疫情．最新｜抗疫千日　新增4954宗七死　本地出現首宗XBD變異株

新冠疫情自2020年初在港爆發以來，今日（18日）為抗疫第1000日。衞生防護中心公布新增4,954宗確診，輸入個案佔388宗，7名患者死亡。本港新出現首宗XBD變異株，而本地個案中亦發現一宗XBD亞系個案，另外XBB急增35宗。



昨日疫情總覽：



港大即時有效繁殖率10月16日升至1.3657，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

【16:45】衞生防護中心今日（18日）公布新型冠狀病毒病個案最新情況。本港新增4954宗新冠病毒確診，當中388宗輸入個案，再多7名患者離世。化驗結果顯示，本港新出現首宗XBD變異株，而本地個案中亦發現一宗XBD亞系個案，另外XBB急增35宗共90宗，BQ.1.1多兩宗、BF.7多3宗、BQ.1.1亞系個案多兩宗。

與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.6%及92.3%（七天移動平均比例）。

【16:11】行政會議今日（18日）開會，其中一項議程為修改限聚令，由原先的4人放寬為12人，最快本周四（20日）生效。

▼10月15日 機場管理局招聘會▼



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▼10月15日 一批foodpanda外送員發起罷工▼



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【13:26】香港公務員總工會今（18日）表示，特首李家超明天（19日）將發表任內首份施政報告，期望可與政府共同回應民心所盼，另冀各界持平看待公務員議題，包括早前偏見甚多的公務員加薪風波，冀政府加強帶頭解説，及就公務員辛酸及使命多作公關宣傳。



至於七名西醫早前涉濫發逾兩萬張「免針紙」被捕，當中有370名公務員曾持有相關醫生發出的免針紙。工會指，暫無收到有公務員求助，但知悉有部門原有十多人持有「免針紙」的員工，已有1/3人已打針，認為是正面影響。工會亦促請坊間勿以有色眼鏡看待事件，「唔應該解讀為公務員唔願履行防疫要求。」

香港公務員總工會月前選出新一屆執委會，接棒至今一百日，工會回顧過去工作，強調會繼續說好公務員故事。（夏家朗攝）

【12:06】香港商用航空中心與機管局早前簽署擴建協議，推行總值4億元的原址擴建計劃，包括翻新及擴建現有候機大樓及興建新客運大樓等，工程今日（18日）舉行動土儀式，料2025年落成。

中心方面表示，配合機場三跑工程落成，料擴建工程完成後，中心可升降班次將增加一倍至每年約2萬班次左右，又有信心開關後，已遷離香港的私人或商務飛機會重返香港，並稱「0+3」實施後中心升降量已較疫情翻倍，查詢亦大大增加。

【12:06】有「長洲覆核王」之稱的郭卓堅，指政府無權限指2萬張「免針紙」無效提司法覆核，雖獲法庭批准許可，但法援署卻拒批援助。郭今(18日)就法援決定，到高等法院提出上訴並判得直，換言之郭在這次訴訟中，將可獲法援代表。

郭卓堅就法援被拒，上訴得值，他離庭時擺出勝利手勢。（朱幼麗攝）

▼10月11日 日本自由行重開首日 香港機場氣氛熱鬧▼



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【11:51】2020年1月22日，本港發現首宗來自中國武漢的輸入個案，為漫長的抗疫戰拉開序幕。今日（18日）是香港踏入抗疫第一千日的里程碑，港大感染及傳染病中心總監何栢良在其facebook專頁發帖，將Beyond的《海闊天空》改詞，憑歌寄意，希望政府聽到訴求。

何栢良亦在電台節目向政府提出五項「復常」建議，分別是縮短隔離日數、密切接觸者免檢疫、取消大廈強檢、免去掃描安心出行的法定要求，以及廢除「限聚令」，「過度防疫代價好大，條橡筋長時間拉得咁緊，唔係辦法，無感染嘅人同患長新冠基本上無太大分別。」

【11:30】機電工程署發言人今日（18日）表示，機電署署長彭耀雄對2019冠狀病毒病快速抗原測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

彭耀雄最近一次上班日期為昨日（17日），他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。機電署已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

機電工程署署長彭耀雄10月18日快測呈陽性正進行隔離。（資料圖片）

【11:30】政府早前宣布，拒納2萬幾張由7名西醫涉嫌濫發的「免針紙」，遭人入稟高等法院司法覆核，最後高院頒發臨時禁制令，禁止在有判決前廢取這批免針紙。有報章引述消息指，有高官建議動用《緊急情況規例條例》（俗稱《緊急法》）廢除有關免針紙，更可以在高院裁決前出招。



特首李家超今早（18日）出席行政會議前，被問到政府決定廢除免針紙前有否諮詢法律意見，以及會否動用《緊急法》廢除免針紙。他稱案件已進入司法程序，他不會評論，會在法庭有判決後作出跟進。

【11:01】港府自上月公布正與內地商討「逆向距離」安排後，至今沒再提及明確進展。特首李家超今早（18日）出席行會前記者會期間被問到進度，他指雙方開過幾次會，在檢測標準、閉環管理安排上都有不少討論，原則上也有一些共識，但坦承工作遇到挑戰，尤其是閉環管理方面，由於須符合內地標準，所以仍有地方需要調整。

▼消防處人員年初協助長洲院舍撤離▼



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【07:00】由2020年1月23日本港證實首宗新冠病毒個案以來，今日（18日）剛好踏入第1,000日。五波疫情中，最少有45款病毒株襲港，至近日才似乎終見到疫情完結的曙光。《香港01》整合近三年來的疫情數據及港府的防疫措施，分析新冠肺炎的走勢及探討未來復常之路。

綜合五波疫情，截至昨日（17日）有10,278名患者死亡。雖然第五波疫情死亡數字急升，但粗死亡率卻不斷下降，染疫死亡的比率由第三波高峰期時的2.08%，已下降至0.56%。最嚴重的第五波疫情，七日平均死亡率由巔峰4.85%，在近期已降至0.137%極低水平，沒有因為放寬社交距離措施及入疫檢疫而反彈，主要差別是近月接種疫苗人口大增，打了三針的人口已達八成。

政府專家顧問孔繁毅認為，本港的新冠死亡率一直較全球低，即使第一波疫情時，粗死亡率亦只為逾1%，但該病毒在歐美等地死亡率卻上升至5%左右。（夏家朗攝）

▼郭卓堅提出覆核至法援被拒的經過▼



▼10月10日起強制檢測公告▼



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▼10月17日 食環署公布與警務處打擊店舖阻街▼

