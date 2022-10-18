限聚上訴｜高院維持原判　黃浩銘指議題現已不在案件：應撤限聚令

社民連前主席黃浩銘與「阿牛」曾健成等8人，因2020年五一勞動節被指違限聚令，被判囚14天但准緩刑18個月，高院今(18日)駁回他們的上訴，惟黃在庭外稱，現在的議題已不在案件，而是要撤銷限聚令及考慮放寛防疫政策，包括口罩令，希望政府會考慮國際大都會的做法，認為香港實有空間走這個方向。



黃浩銘（右）指判決已不再是議題，認為政府應考慮撤銷限聚令等嚴苛防疫措施。（朱幼麗攝）

黃浩銘稱，有關他涉及的案件，因判辭長達70頁，他暫不會作評論，也認為這個已不再是議題，現在為人關注的，是防疫措施過分嚴苛。

黃浩銘稱防疫措施過嚴 冀李家超首份施政報告棄限聚令

他指出雖然現在失業率已經回落至百分之四點幾，但仍有26萬人是失業及就業不足，認為政府不應再用嚴苛的防疫政策，他又指，明天(19日)是特首李家超將宣讀首份施政報告，他希望特區政府，會參考其他國際大都會，開始放棄嚴苛的防疫政策，例如限聚令，

黃又指，現時的4人限聚令，明顯是過分嚴苛，社民連認為應該撤銷及放寛口罩令，即使無內地通關下，與國際聯通，以吸引外地商務及遊客來香港，令基層市民能夠工作，不應再強調要防疫，因為香港接種兩劑疫苗已達九成，動態清零也只是防重症和防死亡，認為香港現在仍有空間放寛其他防疫措施。