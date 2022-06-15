林鄭月娥料今年18區都有地區康健中心　制訂發展藍圖將交下屆政府

特首林鄭月娥今午（15日）出席「地區康健中心—基層醫療健康新里程」典禮。她致辭時表示，自她在2017年《施致報告》中提出設立地區康健中心，至今已遍布全港14區，料今年內達至全港18區全覆蓋。



林鄭月娥稱，基層醫療在本屆政府努力下踏進新里程的重要時刻，又指在她過去的公務生涯裏，有頗長時間涉獵醫療衞生範疇，包括早期的衞生福利局及衞生署等，她一直心繫推動基層醫療。

她說，基層醫療的重要性是不爭事實，但過去未能在香港醫療系統佔更加重要的位置，自她上任以來，在食物及衞生局局長陳肇始的配合下，大力推動基層醫療及社區照顧，希望建立預防為中心的醫療體系。

冀扭轉「重治療、輕預防」風氣

她希望可扭轉「重治療、輕預防」的風氣，透過基層醫療體系改革達至三大目的：預防慢性疾病、及早識別慢性病病人，以及及早發現並管理與慢性病相關的併發症。

林鄭月娥說，本屆食物及衞生局及基層醫療健康督導委員會訂定藍圖，希望建立以「健康為本、家庭為重」的社區基層醫療系統，相關藍圖不單是10年計劃，而是整個體系和方針的結構性改革，她會將相關建議交付下屆政府。