黃大仙地區康健中心料6月啟用　推運動健康管理計劃增高血壓認識

政府積極發展基層醫療，期望做到及早介入，以預防疾病。食物及衞生局前年9月向香港聖公會福利協會批出黃大仙地區康健中心營運服務合約，為期3年。聖公會福利協會稱，位於鑽石山啟鑽苑的康健中心預計於今年6月啟用，4 個附屬中心亦將於今年底至明年年中陸續投入服務。

同時，黃大仙地區康健中心團隊今年2月至5月期間會在黃大仙區率先啟動服務，推行「運動與血壓自我健康管理計劃」，提升區內居民對高血壓認識，促進對「自我管理血壓」關注，同時鼓勵參加者自行訂立及執行持續運動目標。



黃大仙地區康健中心位於鑽石山啟鑽苑啟鑽商場。

黃大仙居住或工作 持有效香港身分證可使用服務

聖公會福利協會指，所有持香港有效身分證、於黃大仙居住或工作，並同意使用「電子健康紀錄互通系統」的 6 歲或以上市民，均可使用黃大仙地區康健中心的服務。

該中心亦已設計了一系列服務項目，滿足區內不同群體健康需要，包括向有健康風險行為的群體，提供針對疾病及健康生活模式的講座；向具有較高健康風險的在職群體提供涵蓋體重管理、疾病預防、睡眠衛生、運動及飲食等範疇的服務；亦會為少數民族及弱勢群體特別安排醫社協作項目。

4 個附屬中心將於今年底至明年年中陸續投入服務

黃大仙地區康健中心位於鑽石山公共房屋第一期啟鑽苑啟鑽商場，4 個附屬中心亦將於今年底至明年年中陸續投入服務。聖公會福利協會指，該中心團隊現於今年 2月至5月期間，會在黃大仙區率先啟動服務，藉推行專題講座、運動示範等，提升黃大仙區居民對高血壓的認識，促進大眾對「自我管理血壓」的關注，鼓勵參加者自行訂立及執行持續運動目標。在今午(15日）線上講座上，有老人科專科醫生講解血壓管理知識及預防慢性疾病，同時亦有物理治療師示範健康操，協助服務對象有效地管理高血壓。