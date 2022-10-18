餐具禁膠｜環境局提前走塑　擬明年第四季禁發泡膠餐具、膠遮袋等

政府近年主張環保，推廣「走塑」。環境及生態局向立法會提交文件指，為加快「走塑」步伐，建議將原定於2025年實施的首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品安排，提前至最快2023年第四季實施，屆時當局將禁止食肆向顧客提供發泡膠餐具，包括外賣顧客。另外，膠遮袋、膠牙籤及打氣棒等，亦將於同期禁止派發。

當局亦建議，違反相關規定罰則，最高可處罰款10萬元；同時亦建議設立定額罰款制度，執法人員可向零售商或餐飲業處所負責人等，發出定額罰款通知書，罰款額約為2,000元。



環境局向立法會環境事務委員會提交文件，指廢塑膠的棄置量於2020年，約為平均每2,312公噸，佔香港堆填區都市固體廢物棄置量約21%。另外，由於塑膠可在環境中殘留極長時間，對環境及生態造成深遠威脅，故要加強「走塑」政策。

環保署曾於2021年就源頭減少使用即棄膠餐具展開公眾諮詢，諮詢文件提出分兩階段管制即棄膠餐具，首階段包括全面禁止零售及使用發泡膠餐具，但會因應特殊情況提供豁免，原建議首階段於約2025年實施。

即棄膠餐具的管制（立法會文件截圖）

首階段管制料最快提前至2023年第四季推行

不過環境局指，為加快「走塑」步伐，建議將首階段管制，提早至條例草案獲立法會通過後的六個月後實施，即最早於2023年第四季推行。局方指，留意到市場上大部分的供應商，已為首階段所管制的飲管、攪拌棒、進食用具及碟提供非塑膠替代品，例如紙、軟木等，其價錢與同類塑膠餐具一般相差不多。

至於第二階段管制，由於相關塑膠餐具，即杯、杯蓋、食物容器和食物容器蓋，其替代品供應商數目相對有限，因此具體實施時間，將取決於非塑料替代品的普及性和可負擔性，現階段暫定於2025年實施第二階段管制。

其他塑膠產品的管制（立法會文件截圖）

雨傘袋將禁免費派 酒店停派即棄塑膠洗漱梳妝用品及膠樽裝水

除了即棄餐具，當局本身亦計劃管制其他塑膠產品，包括禁止免費派發雨傘袋等。局方稱，相關管制同樣分兩階段，而雨傘袋等首階段管制的產品，愈來愈多商場提供雨傘除水器，以替代雨傘代；而且其他首階段管制物亦非必需品，例如充氣打氣棒、熒光棒。

至於酒店方面，當局亦建議禁止本港持牌酒店及賓館，免費提供即棄的洗漱梳妝用品，包括膠柄牙刷、膠梳、洗髮水、沐浴露等，和房間内的膠樽裝水。當局稱，樂見酒店已逐漸取消提供該類即棄洗漱梳妝用品，或轉用非塑膠的產品，例如木柄牙刷、玻璃樽裝水，甚至提供可重用容器予客人到酒店指定地方添水，減少使用即棄塑膠水樽。

當局續指，同樣建議相關首階段管制最早於2023年第四季實施；第二階段則取決於非塑料或可重用替代品的普及性和可負擔性，並會在檢視第一階段管制的執行情況後，再擬定下一步的路向。現階段我們暫定於2025年實施第二階段管制。