走塑｜環團推算港人一個雨季耗1336萬個雨傘膠袋　促立法禁用

市民雨天出入室內場地，為方便或會使用即棄雨傘膠袋。環保組織綠領行動一項調查顯示，在港府近年表明停派雨傘膠袋情況下，政府及公共機構管理的場所，在雨天派發膠遮袋的場地比例已大幅改善。惟私人場地停派遮袋的場地比例仍高企，調查中有多達91%商場及商廈等私人場地，仍有在雨天派膠遮袋。



綠領行動進一步推算，港人在一個雨季合共耗用1336萬個膠遮袋，數字較5年前略有改善，微跌3.34%，綠領行動表示，政府應盡快就禁止派發雨傘膠袋，設定立法時間表。



不少市民在進入室內場所時，順手拿取雨傘膠袋。（資料圖片）

綠領行動今年7至8月雨季期間，於全港18區共130項物業調查，當中包括103個商場及商業大廈等私人物業，以及27個政府或公營機構轄下處所，包括政府的文康設施或場地、疫苗接種中心等，實地觀察使用雨傘膠袋及雨傘除水機等替代措施的情況。

調查結果發現，130個物業中，有99個(約76%)處所提供雨傘膠袋，沒有派發的則有31個 (佔約24%)。進一步分析後，今次調查的103個私人物業中，約91%有派發雨傘膠袋，而調查的政府或公營機構轄下場地中，則只有5個(約19%)仍有派雨傘膠袋。

綠領行動比較2017年同類調查數據，5年前約有72%政府或公營機構轄下場地有派膠遮袋；最新調查則顯示，相關場地派遮袋的比率，大降53個百分點，僅約19%場地有派發；至於私人物業方面，則於5年前的97%降至現時的91%，僅下跌6個百分點。

綠領行動指出，因政府部門近年表明停派雨傘膠袋，改以雨傘除水機等替代，致派發場所明顯減少。惟私人物業方面，派遮袋的物業比例仍高。

▼8月26日 綠領行動記者會情況▼



綠領行動表示，在調查期間，各類物業派發膠遮袋數目，合共有3,613個，平均每個物業每分鐘派出 0.93個雨傘膠袋。

綠領行動按全港約有500個商場及300個政府公共場所推算，計及天文台在雨季期間降雨時數約為300.5小時，加上調查所得，平均每分鐘派0.93個膠遮袋數據推算。估算港人單在一個雨季，便耗用超過1,336萬個膠遮袋。不過數據較2017年推算約1,382萬個略有改善，微跌3.34%。

綠領行動高級公共事務主任蕭頴妍表示，政府應盡快設定立法時間表，禁止派發雨傘膠袋。物管業亦要向前線員工提供清晰指引，不應主動派發膠遮袋，並應協助訪客使用除水機等替代設施。她續指，市民應養成環保生活習慣，進入場所前將雨傘過多雨水稍為弄乾，以及考慮自備雨傘套或重用膠袋。