政府擬2025年實施堂食外賣「走塑」　環諮會委員批太慢

環境諮詢委員會今（6日）就「管制即棄膠餐具計劃」召開會議，政府代表會上表示將於2025年推行第一階段，然而多名委員質疑計劃進度太慢。 政府代表回應指，現時市面尚未有物料能完全取代塑膠餐具承載熱食，目前政府亦有就走塑進行先導工作，如試行租用可重用飯盒等。



黃遠輝（右）稱：「如果從源頭將含量清楚列明，唔只係依賴認證，個人認為係好嘅建議。」（黃穎津攝）

環保署副署長：試行租用可重用飯盒

根據政府數據，每日棄置塑膠餐具約有200公噸。有見及此，政府擬於2025年推行「管制即棄膠餐具計劃」第一階段，即全面禁止餐飲業處所向堂食及外賣顧客提供如刀、叉等各類即棄小型膠餐具。而外賣膠食物容器等較大型餐具，則將於第一階段開展12至18個月後，視成效實施管制。

環境諮詢委員會今就「管制即棄膠餐具計劃」召開會議，多名委員質疑2025年才開始實施第一階段進度太慢，或可以先尋找切入點「就走塑做工夫」。

環境保護署副署長胡偉文回應指，綜合各界意見，2025年落實措施已是最好平衡，目前政府亦有就走塑進行先導工作，如試行租用可重用飯盒、於學校推行「走塑午膳」、在政府食堂全面落實棄用塑膠餐具等。

環諮會：難全面認證環保物料

會上也有委員指出，外賣即棄餐具才是「大老虎」，佔即棄餐具大多數。胡偉文則表示，目前市面上尚未有非塑膠物料能承受如湯水等熱食，現階段難全面實施走塑。而現時市面上亦有不少以「美食廣場」形式營運的食肆，以外賣方式於附近地點進行堂食，環境諮詢委員會主席黃遠輝指，署方承諾會詳細研究，場所若提供座位或會被界定為堂食，於可行情況下「可減盡減」。

坊間不少環保團體亦曾質疑部分聲稱「綠色」的可降解餐具並非真正環保物料，並要求當局就此作出認證。黃遠輝回應傳媒提問指，現階段計劃主要針對即棄餐具定義，而科技發展日新月異，新物料層出不窮，難全部認證。但他對環保團體要求政府管制生產商列明即棄餐具成份表示認同：「如果從源頭將含量清楚列明，唔只係依賴認證，個人認為係好嘅建議。」