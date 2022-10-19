施政報告｜設「人才服務窗口」　全球百強大學年薪250萬獲通行證

行政長官李家超今日（19日）公布任內第一份施政報告，推出一系列「搶人才」政策，包括成立由政務司司長帶領「人才服務窗口」統籌招攬內地及海外人才策略工作，提供一站式支援；另投放300億元設「共同投資基金」，吸引重點企業來港發展。



行政司官李家超宣讀首份施政報告。（夏家朗攝）

「人才服務窗口」統籌招攬人才策略 年吸35,000人

李家超在立法會宣讀他首份施政報告，其中在搶人才方面，政務司司長帶領「人才服務窗口」統籌招攬人才策略，每年吸納至少35,000名人才全新「高端人才通行證計劃」，年薪250萬元或以上畢業於全球百強大學人士，可獲通行證來港發展輸入「人才清單」上的短缺專業或年薪200 萬元或以上的職位，毋須證明招聘困難。

設300億元「共同投資基金」 吸重點企業來港

政府將新成立300億元「共同投資基金」，投資落戶香港的企業，財政司司長帶領「引進重點企業辦公室」，制訂目標企業名單，以具針對性和吸引力的特別配套措施吸引重點企業來港設重點企業，包括生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技等策略產業一站式服務，包括申請簽證、子女教育安排等。

李家超表示，政府會讓更多來港參與短期活動的訪客毋須申請工作簽證，研究在現行科技專才、專業運動員等指定界別外，涵蓋更多類別。即將成立的「人才服務窗口」會提供一站式服務，統籌入境事務處處理輸入人才計劃的申請，並提供支援服務，以及制訂服務承諾以提升審批效率。此外，今年內會全面電子化簽證申請服務。

披露過去兩年流失勞動人口14萬人

李家超表示，過去兩年，本地勞動人口流失約14萬人。政府除積極培養和留住本地人才外，會更進取吸納外來人才，並推出七大「吸才措施」，包括：

一、推出「高端人才通行證計劃」

為期兩年，並將於推出一年後檢討。合資格人才包括過去一年年薪達港幣250萬元或以上的人士，以及畢業於全球百強大學並在過去五年內累積三年或以上工作經驗的人士。

此兩類人士可獲發為期兩年的通行證來港發展，不設人數限額。未符工作經驗要求但最近五年內畢業的百強大學畢業生亦可獲發通行證，每年上限10 000人。



二、放寬「一般就業政策」和「輸入內地人才計劃」

若僱主引入人才的職位屬「人才清單」表列的13項本地人才短缺的專業，或招聘的職位年薪達港幣200萬元或以上，無須證明本地招聘困難，可直接提出申請。

政府會盡快更新「人才清單」，以反映各專業的最新短缺情況，目標在明年第一季完成。



三、取消「優秀人才入境計劃」的年度配額

為期兩年，同時優化審批程序，以吸引更多世界級優才來港；



四、放寬「非本地畢業生留港╱回港就業安排」

將逗留期限由一年延長至兩年，方便他們留港╱來港工作。另以試行形式擴展該安排至本港大學大灣區校園的畢業生，為期兩年，並於推出一年後檢討；



五、優化「科技人才入境計劃」

撤銷科技公司在計劃下輸入外來人才時必須增聘本地僱員的規定，以加快輸入人才的步伐



六、延長工作簽證年期

在現有和新增的輸入人才計劃下的人才，到港獲聘後可獲發最長三年的工作簽證。



七、向合資格外來人才退還在港置業額外的印花稅

合資格外來人才如在今天或以後在港置業，可於居港7年並成為香港永久性居民後，就其已購入並仍然持有的首個住宅物業申請退還已繳付的買家印花稅及新住宅印花稅，但他們仍須繳交按「第二標準稅率」計算的從價印花稅。

有關安排使其印花稅負擔與首次置業的香港永久性居民看齊。有關安排適用於任何在今天或以後簽署的「買賣協議」。



特首李家超發表《施政報告》。（夏家朗攝）

人才長遠來港成永久居民可獲退印花稅

政府亦計劃取消「優秀人才入境計劃」的年度配額，為期兩年優化「科技人才入境計劃」，撤銷增聘本地僱員的規定，以加快輸入外來人才放寬本地大學非本地畢業生留港/回港，逗留期限由一年延至兩年鼓勵人才長遠留港，成為永久居民後可獲退還兩項印花稅。

另外，政府會在17個境外辦事處設立「招商引才專組」主動接觸目標企業和人才，聯繫百強大學，推廣各項計劃。各專組亦會加強聯繫在內地和海外留學或工作的港人，鼓勵他們回港發展。

明年適度輸入安老院及殘疾人士院舍護理員

李家超又說，香港多個行業正面對人力短缺問題，相關政策局會聽取業界意見，並因應不同行業情況提出解決方案，例如勞工及福利局（勞福局）會在保障本地工人優先就業的前提下，在明年推出特別計劃，適度容許輸入安老院及殘疾人士院舍護理員、放寬輸入護理員的比例和精簡申請審批程序，協助業界提升服務質素。發展局和運輸及物流局則會分別檢視建造業和運輸業的勞工短缺情況，並考慮解決方案。

勞福局將展開新一輪人力資源推算，讓政府就整體人力需求制訂適切的策略。我們會優化推算方法，包括將推算周期由以往十年縮短至五年，更緊貼經濟及勞動市場趨勢。推算的主要分析將於2024年完成。