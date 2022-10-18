元朗女西醫涉濫發免針紙　被控串謀欺詐提堂　准10萬元保釋候訊

警方早前拘捕多名涉濫發醫學豁免證明書的私家醫生，其中64歲元朗女西醫蔡淑梅被落案起訴兩項串謀欺詐罪，今（18日）在屯門法院提堂，被告暫時毋須答辯，押後至12月13日再訊，以待警方進一步調查。被告獲准以10萬港元保釋，期間不得離港、交出所有旅遊證件、居於報稱地址、每星期到警署報到3次，並不得間接或直接接觸控方證人。



涉與兩人串謀欺詐政府

女被告蔡淑梅，醫生，被控兩項串謀欺詐罪，指其於或約於2022年9月3日，在香港分別與巫鴻新、趙連妹一同串謀欺詐香港特區政府，即不誠實地表示：（i）已對上述巫、趙兩人進行評估；（ii）根據由衛生署發布之 《新冠疫苗接種醫學豁免指南》，由於醫療原因，上述二人被認為不適合在香港特别行政區接種所有當時可用的新冠疫苗。

據了解，控罪書上提及獲被告發「免針紙」的兩名人士暫未被起訴。

案件編號：TMCC 1894/ 2022