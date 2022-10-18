Mirror演唱會︱孫玉菡指調查已進入最尾聲階段　有結果會盡快交代

Mirror演唱會大型屏幕發生至今近3個月，勞工及福利局局長孫玉菡今日（18日）出席活動後表示調查已進入最尾聲的階段，指一旦有了最後的結果和結論，會盡快向公眾交代。



另外，有關安達臣道致命工作意外，現行法例下，要在六個月內提出檢控，孫玉菡表示一定會按法例處事，如有需要檢控，亦會在法律的檢控時限內做好工夫。



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Mirror演唱會巨型LED熒幕墜下砸中兩名舞蹈員，意外發生至今近3個月，勞工及福利局局長孫玉菡出席香港青年協會第62屆周年大會後表示，調查已進入最尾聲的階段，指一旦有了最後的結果和結論，會盡快向公眾交代。

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仍在調查安達臣道天坪倒塌意外

另外，安達臣道上月發生天坪倒塌意外，在現行法例下，需要在六個月內提出檢控，孫玉菡表示一定會按法例處事，如有需要檢控，亦會在法律的檢控時限內做好工夫，又表示對他的同事有信心，強調最重要是要調查清楚，掌握所有證據，如有任何違法的、要追究的一定會按法律的條文就所有違反的人士或公司採取法律行動。

勞工及福利局局長孫玉菡表示Mirror演唱會事故的調查已進入最尾的階段，指一旦有了最後的結果和結論，會盡快向公眾交代。（資料圖片）

孫玉菡又提及局方就《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》在立法會提出關於增加罰則的修訂，指會引入新做法，當循可公訴程序針對嚴重的職安健事件，最高罰則可達1,000萬元。

他提到在香港現行法例下，針對當中牽涉人命傷亡和嚴重疏忽的工傷意外，訂立最高1,000萬元罰則水平是合理；牽涉一些循簡易治罪程序及檢控期方面，都會研究是否有作出修訂的空間，以提高阻嚇力及增加檢控效率。

他又表示會與建造業議會合作在工人培訓方面下工夫，以在提升罰則之餘，加強在預防、培訓方方面面的工作，希望多方面結合，可以使香港在預防工傷意外方面有進步，能夠保障工人的安全。