MIRROR演唱會｜阿Mo部份手臀肌肉似微弱醒覺　下周或移除氣管造口

MIRROR演唱會意外事發至今逾兩個半月，受重傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在腦神經外科病房留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（15日）轉發阿Mo父親李盛林牧師第12封代禱信，指感謝各有心人為阿Mo的生日所做的一切。Mo父指，阿Mo看到自己的應援燈箱，祝福及各界人士那份對他過去成長經歷的愛與了解而衍生的連繫感，特別強烈。



信中又提到由於吞嚥反射神經還未完全復原，以致阿Mo間中不自覺地把所嚥下的水和流質飲料，從聲帶流進肺部，引致吸入性肺炎，產生微燒。提及有望下週移除氣管造口，但令他們掙扎的是，若氣管造口移除後而有肺炎的情況再轉不穩定，立刻會將先前所做的一切工夫打回原狀。請懇切在禱告中紀念啟言這重大關口。



▼7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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阿Mo看到生日應援燈箱及祝福 衍生的連繫感特別強烈

上周三（12日）是阿Mo生日，阿Mo父親李盛林在代禱信中提到感謝各有心人為阿Mo的生日所做的一切，指阿Mo看到自己的應援燈箱、銅鑼灣Stillhouse的祝福及各界人士那分對他過去成長經歷的愛與了解而衍生的連繫感特別強烈。

Mo又感謝來自五大洲各界朋友及信徒，對阿Mo的祝福和禱告的掛念，亦感謝醫療團隊對阿Mo的悉心醫治和照顧，並陪同積極解決一關又一關的問題，以致他建立了對團隊醫療方案的信任及感受到他們對他的關愛。

阿Mo父親李盛林在代禱信中提到感謝各有心人為阿Mo的生日所做的一切，指阿Mo看到自己的應援燈箱、銅鑼灣Stillhouse的祝福及各界人士那分對他過去成長經歷的愛與了解而衍生的連繫感特別強烈。（「羅乃萱Shirley Loo」Facebook圖片/資料圖片）

水和流質飲料從聲帶流進肺部 引致吸入性肺炎產生微燒

Mo父又在信中交代阿Mo的病情，指由於吞嚥反射神經還未完全復原，以致阿Mo間中不自覺地把所嚥下的水和流質飲料，從聲帶流進肺部，引致吸入性肺炎，產生微燒；信中亦提到阿Mo有望下週移除氣管造口，但令他們掙扎的是若氣管造口移除後而有肺炎的情況再轉不穩定，立刻會將先前所做的一切工夫打回原狀。

頸脊椎神經水腫續有消退 部份手臀肌肉也有微弱醒覺現象

另外，信中亦提及阿Mo的頸脊椎神經的水腫繼續有消退的跡象，似乎部份手臀的肌肉也有微弱醒覺的現象。

上周摘下頸箍 廿四小時躺平在枕頭不好受

阿Mo上周摘下頸箍後，動手術的位置要直接與枕頭長時間接觸，並倚靠其承託頸部，阿Mo頭部24小時躺平在枕頭上，十分困難。阿Mo父母表示，曾好幾次在躺平的位置代入啟言的姿勢，一段短時間已受不了，要將頭轉向另一個位置，體會到阿Mo的感受。

▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

繼續禱告 記念 關懷 信望愛不止息

轉發



李盛林牧師 // 啟言Mo 代禱信12 (20221016)



感恩：

1. 五大洲的祝福

感謝來自五大洲（亞洲、美洲、大洋洲、歐洲和非洲）各界朋友及信徒，對啟言的祝福和禱告的掛念。



2. 生日祝福應援

感謝各有心人為啟言的生日所做的一切。啟言看到自己的應援燈箱，銅鑼灣Stillhouse的祝福及各界人士那分對他過去成長經歷的愛與了解而衍生的連繫感，特別強烈。



3. 微弱的醒覺

感謝神，頸脊椎神經的水腫繼續有消退的跡象，似乎部分手臀的肌肉也有微弱醒覺的現象。



4. 感謝醫療專家團隊

感謝醫療團隊對啟言悉心醫治和照顧，並陪同積極解決一關又一關的問題。以致啟言建立了對團隊醫療方案的信任及感受到他們對他的關愛。



代禱：



啟言最新狀況



1. 吞嚥反射神經

由於吞嚥反射神經還未完全復原，以致啟言間中不自覺地把所嚥下的水和流質飲料，從聲帶流進肺部，引致吸入性肺炎，產生微燒。



2. 移除氣管造口的掙扎

有望下週移除氣管造口，但掙扎的是，若氣管造口移除後而有肺炎的情況再轉不穩定，立刻會將先前所做的一切工夫打回原狀。請懇切在禱告中紀念啟言這重大關口。



3. 24小時躺在枕頭

上週摘下頸箍後的一個新適應，是動過手術的位置直接與枕頭長時間接觸，並倚靠其承託頸部。頭部24小時躺平在枕頭上，對一個常人都困難，何況啟言呢！



MO 爸媽



1. Mo 爸媽的代入

a. 曾好幾次在躺平的位置代入啟言的姿勢，一段短時間已受不了，要將頭轉向另一個位置。但感受到啟言……

b. 每當無意中有年輕人出現在我面前，不期然目光就會落在他頸部的3，4節，心裡說：「啟言，你就是這個位置了，求主憐憫你。」



2. 11個星期開始的「另類人生」

做了牧師和教授40年，從沒有直接面對過傳媒和商界，更不知道娛樂界的文化，但藉著啟言這事件開闊了我的眼界，也因此更明白啟言平時所面對的是甚麼。

