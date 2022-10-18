確診31個月大男童現壞死性腦炎　需呼吸機維生　劉宇隆：令人心碎

醫管局今日（18日）表示，一名31個月大男童昨日（17日）因發燒到急症室求診，測試後證實對病毒呈陽性。該名男童並無接種新冠疫苗，目前在伊利沙伯醫院兒科深切治療病房接受治療，目前情況危殆。



政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，男童無長期病，入院時曾兩度抽筋，需要留醫治療，直至昨午3時情況穩定，惟昨午7時情況急轉直下，男童陷入昏迷及休克，被送往兒科深切治療病房，其後更出現急性壞死性腦炎，需靠呼吸機維生。劉宇隆指出，目睹幼兒染疫後重症的情況，令人心碎。他呼籲家長應盡快帶子女接種疫苗，「唔好搵仔女博一鋪。」



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男童四小時內由穩定變昏迷及休克 腦電波無反應

政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，男童於2日前發燒，直至昨日於伊利沙伯醫院求診入院，當時兩度抽筋，需要留醫治療，直至昨午3時情況穩定，惟昨午7時情況急轉直下，男童陷入昏迷及休克，昏迷指數達3分，被送往兒科深切治療病房。劉指，男童當時需要強心針、抗病毒藥及止抽筋藥穩定情況。此外，男童的凝血功能及肝功能受損，電腦斷層掃描（CT）發現其出現急性壞死性腦炎，且腦電波沒有反應，目前需靠呼吸機維生。

政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆呼籲，家長應儘快帶子女接種疫苗，「唔好搵仔女博一舖」。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

男童就讀幼稚園出現確診個案

據了解，男童的一名哥哥暫未知有否染疫，男童就讀的幼稚園出現確診個案。

劉宇隆強調，明明打針能夠防止這類情況發生，惟現時3歲以下的接種率僅18%，形容幼兒重症個案令人心碎。他又指，就算幼兒入院治療後脫離生命危險，但康復速度亦非常慢。劉呼籲家長應儘快帶子女接種疫苗，「唔好搵仔女博一鋪。」

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