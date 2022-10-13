劉宇隆：不建議幼童疫苗溝針　今午開會商縮短兒童疫苗接種間距

政府早前批准下調疫苗接種年齡門檻至6個月大幼兒，惟只提供科興疫苗。政府昨（12日）公布認可幼兒版（6個月至4歲）及兒童版（5歲至11歲）復必泰疫苗在港緊急使用，但暫時未知供應時間及接種資料。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（13日）在電台節目表示，自己與世衞均不建議幼童「溝針」，強調復必泰及科興均有效及無大分別，因冬季料有新疫情，建議家長不要等復必泰，盡快為兒童打針。



他又說，委員會今日下午將討論縮減兒童疫苗首兩劑接種間距，由現時8星期縮至更短，並會討論若家長覺得有迫切性，是否可縮短接種間距至不短於4星期等。



▼8月28日 彩雲社區中心長幼新冠疫苗接種日▼



+ 2

劉宇隆表示，目前本港約有12萬3歲或以下幼童，疫苗覆蓋率僅18%，即有逾10萬人未接種疫苗，而過去有2.2萬名幼童感染，兩人死亡及20人重症，代表每萬名染疫幼童就有一人死亡、每千人就兩人重症。他表示，疫苗副作用只有少部人發燒及針口痛，復必泰較科興多一些，好快會消退，幼童版復必泰較成年人版稀釋十分一，接種間距拉長，青少年心肌炎已控制至幾萬人中都無一人出現，「退一萬步，家長唔放心就打科興。」

至於是否應該「溝針」，他稱自己和世衞都不建議溝針，並稱研究指無論是兩針科興還是兩針復必泰，預防入院重症效率均達到9成，會繼續取更多數據研究，並強調兩疫苗並無分別，「我知到某啲人對某隻疫苗有抗拒，咁我無話可說啦。」

▼8月23日 楊何蓓茵到西九龍母嬰健康院視察嬰幼兒打針▼



至於原本已接種首劑成人版復必泰的5至11歲兒童，他稱第二針可考慮轉打兒童版復必泰，認為兩者無分別，又稱該年齡群組接種率已達86%，加上疫苗通行證適用年齡下調，接種率已較難再推高，相信疫苗需求不大，不需要買太多兒童版復必泰，相反幼童版疫苗則要買多些。

疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

問及幼童及兒童版復必泰能否趕及在冬季新一波疫情前接種？劉宇隆認為家長不應等，應盡快安排子女接種，因科興及復必泰一樣好，「有啲人基於心理原因唔想打科興，咪多一個渠道」，並強調科興的安全性有更多保證，若家長基於不同原因不願子女接種科興，則可選擇復必泰。

劉又說，委會員今日下午將開會，討論放寬現時兒童首兩針接種間距，並商討若如果有家長覺得迫切，是否可以由8個星期縮短至不短於4星期接種等。他強調會以安全第一作考慮，但因近日確診數字有上升，故陷入兩難局面，或會討論彈性處理等。

▼9月30日 疫苗通行證降至5歲適用首日情況▼

