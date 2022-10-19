施政報告｜四大方向12措施推創科藍圖　建創新斗室提供住宿支援

特首李家超今日（19日）公布任內第一份施政報告，宣布大力推動本港創科發展，並將在今年內推出「香港創新科技發展藍圖」，就四大發展方向制訂重點政策，包括完善創科生態圈，實現香港「再工業化」、壯大創科人才庫、建設智慧香港及積極融入國家發展大局。



有關政策包括成立100億元「產學研1+計劃」促進科研成果商品化、加快「北部都會區」新田科技城發展，目標在2025年分階段完成科學園及數碼港擴建工程，港鐵白石角站亦目標在2033年通車等。另會增加住宿支援 ，例如興建更多創科人才住宿，包括研究在科學園附近建造新一座「創新斗室」等。



李家超表示， 創新科技是激活香港經濟高質量發展的重要引擎。為全速引領香港實現國際創新科技中心的願景，政府會在今年內推出「香港創新科技發展藍圖」，就四大發展方向制訂重點政策。

一、完善創科生態圈，實現香港「再工業化」

1、促進科研成果商品化

會設立100億元「產學研1+計劃」，由明年開始以配對形式資助不少於100支有潛質成為初創企業的大學研發團隊分兩期完成其項目：第一期是三年內成功把科研成果轉化落地，第二期是隨後兩年內把科研成果商品化。目標是激勵產學研協作，進一步推動「從一到 N」的科研成果轉化和產業發展；

2、促進科技產業發展

政府積極向內地和海外推廣香港的新機遇，包括聯同「引進重點企業辦公室」，配合50億元「策略性創科基金」以及落馬洲河套區港深創新及科技園（港深創科園）由2024年起提供的創科土地和空間，聚焦吸引生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技等產業的優秀企業和人才落戶香港。

目標是未來五年吸引不少於100間具潛力或代表性的創科企業在港設立或擴展業務，包括至少20間龍頭創科企業，為香港帶來過百億元的投資，並創造以千計的本地就業職位；

3、推進「再工業化」

政府會設立「工業專員」，專責統籌和督導「再工業化」的策略工作，協助製造業利用創新科技升級轉型。當局會研究在大埔創新園興建第二個先進製造業中心，以及通過「再工業化資助計劃」資助更多智能生產線在港設立，目標是將智能生產線由目前約30條在五年間增加四倍至超過130條，亦會加強與香港生產力促進局合作，支援企業轉向智能生產。

4、加強基建設施

全力落實港深創科園的建造工程，同時加快「北部都會區」新田科技城發展。此外，由2025年起分階段完成科學園和數碼港的擴建工程，提供合共約100 000平方米的額外樓面面積。政府亦正規劃東鐵線科學園╱白石角站，目標是在2033年或之前開通。

二、壯大創科人才庫，增強發展動能

1、引入國際創科領軍人才

與「引進重點企業辦公室」合作，提供針對性的特別配套措施，吸引優秀創科人才帶同其業務或科研成果落戶香港；

2、優化現有科技人才計劃

優化「科技人才入境計劃」，撤銷聘用本地僱員的要求、延長配額有效期至兩年，並涵蓋更多新興科技範疇。另外，政府會向「研究人才庫」計劃下聘用研發人才的科研機構和創科企業增加約10%資助，並額外為持有博士學位的科研人才提供生活津貼；

政府計劃興建更多創科人才住宿，包括研究在科學園附近建造新一座「創新斗室」。

3、增加住宿支援

興建更多創科人才住宿，包括研究在科學園附近建造新一座「創新斗室」，以及在港深創科園提供住宿空間。另外會增加規劃彈性，提供可容納更多創科人才的住宿空間，配合新田科技城的發展。

4、擴展「創科實習計劃」

為本地指定大學在大灣區設立的分校和海外修讀 STEM（科學、科技、工程和數學）相關課程的大學生提供本地創科實習機會。

三、建設智慧香港，提升市民生活質素

1、建設智慧政府

目標是兩年後政府服務全面電子化，以及三年內全面採用「智方便」提供一站式數碼服務，實現政府服務「一網通辦」，並推出100個數字政府項目，運用科技提供更多便民服務。

2、開放數據

繼續積極開放政府數據和鼓勵公私營機構開放更多數據，供業界創新應用。政府亦會與內地探討內地數據向港流通的安排，共同推動大灣區智慧城市協同發展。

3、擴展5G網絡

明年修例，指明新建樓宇須預留空間裝設流動通訊設施，進一步擴大5G網絡。

特首李家超。

四、積極融入國家發展大局，同時鞏固香港國際化優勢

李家超表示，港深創科園是港深創科合作的橋頭堡，會在「一區兩園」的基礎上，與深圳深度合作，以創新、專屬、專項方式研究試行創科合作跨境政策，涵蓋兩地物資、資金、數據和人員等領域的流通。

李家超指，政府將積極吸引海內外創科企業進駐港深創科園，成為構建大灣區國際科技創新中心的重要引擎，而國家首次在香港選拔載荷專家參與國家載人航天工程亦充分體現了國家對香港科技界的高度重視，港府會支持和配合有關選拔工作。