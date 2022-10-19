施政報告｜商討逆向隔離與內地通關　消息：放寬至「0+0」有困難

【施政報告】新冠肺炎肆虐將近三年，特首李家超（19日）今發表任內首份施政報告時，亦有提到會按部就班放寬社交距離措施。對於不少市民關注的與內地通關，李家超表示，正全力與內地商討，第一個目標是在香港做「逆向隔離」，在港檢疫後閉環送到內地，確保疫情不會倒灌內地。另外，在風險可控下，亦會增加深圳人文通道限額，配合兩地市民的聯通需要。



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新冠肺炎肆虐近三年，對於不少人希望放寬社交距離措施及盡快放寬至「0+0」。李家超重申，希望「抗疫不走回頭路」，抗疫大原則是以最小代價換取最大成效。在條件許可下，政府會按部就班優化各項措施，包括社交距離措施。政府亦會設計針對性方案，確保香港的盛事、經濟和大型活動順利穩妥進行。

「0+3」後確診增加亦現新病毒株故再難放寬

據政府消息人士補充，自「0+3」實施後，本港確診個案數字有所增加，加上即將迎接冬季，新變異病毒株出現，新加坡的確診數字亦因此增加。他指，為了不增加公營醫療系統的壓力，放寬至「0+0」存在困難。

至於防疫措施方面，政府消息人士引述專家指，今個冬季市民將難以脫下口罩。為了減少人群聚集，避免病毒傳播，限聚令短期內仍會維持。惟政府會設針對性方案，包括透過快測及社交距離限制，確保大型盛事、經濟和大型活動順利進行，例如特殊或體育活動等。

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雖然短期內入境限制放寬至「0+0」無望，但另一邊廂與內地的通關似乎有進展。李家超表示，港府正全力與內地商討，爭取在不增加內地疫情風險的前提下，循序漸進恢復跨境往來，第一個目標是在香港做「逆向隔離」，即「前置檢疫」，做到符合內地「7+3」的防疫標準，在港檢疫後閉環送到內地，確保疫情不會倒灌內地。

河套區擬建「逆向隔離」設施 增深圳人文通道限額

政府消息人士補充，「逆向隔離」的具體詳情、實行時間仍在計劃中，政府或考慮在河套區，設隔離檢疫區，方便北上港人閉環送往內地。至於在檢疫酒店隔離，則不屬考慮範疇。



李家超又指出，「前置檢疫」可減輕內地檢疫酒店和人手壓力，增加香港到內地的確定性。政府正與內地商討，在風險可控下，增加深圳人文通道限額，配合兩地市民的聯通需要。

他稱，「 抗疫之路要走多久，取決於很多因素，操之過急會出亂子，會帶來難以逆轉的風險，欲速反而不能達。」李家超表示，港府應密切留意外地疫情變化、冬季流感可能帶來的風險、病毒株變異的情況，以及本地醫療系統的承擔能力等。

他又提醒，市民必須遵守和配合防疫措施，避免因違反防疫規定而影響抗疫步伐，否則會令前功盡廢，「只有大家各守其分，同心協力，抗疫之路會走得更順，達到為民生和經濟活動創造最大空間的目標。」