疫情．10.19｜確診多5124宗　12死近日新高　再多9宗變種XBB個案

行政長官李家超（19日）今日發表任內首份施政報告，外界觀望施政報告2022會否就防疫及復常路線有新方向。疫情方面，雖然當局指新冠疫情因更強的新變異病毒株出現而近日稍為有所回升，但整體入院、重症及死亡數字仍然處於相對平穩水平，公營醫療系統維持大部分正常服務，故決定適度放寬社交距離措施，今日午夜過後，即由周四（20日）起適度放寬社交距離措施，包括限聚令由4人提升至上限12人，酒吧、食肆等可恢復表演和跳舞，容許主題公園戶外範圍飲食。



衞生署衞生防護中心昨日（18日）公布新增4,954宗確診，輸入個案佔388宗，新出現首宗XBD變異株，而本地個案中亦發現一宗XBD亞系個案。



今日疫情概要：



-增5124宗確診，較昨日升3.4%-輸入個案390宗，連續兩日低於400宗水平，佔同日確診個案7.61%；相比同日8,507名機場入境人數，比率則為4.58%，七日平均比率是4.84%-新增12人死亡，7日平均死亡率為0.137%，累計死亡人數10 297

-本地個案累計發現2宗XBD亞系個案，另外XBB累計增至99宗、BF.7多5宗、BQ.1.1亞系個案多9宗-與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.5%及92.5%（七天移動平均比例）

昨日疫情總覽：



港大即時有效繁殖率10月17日升至1.454，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

▼10月19日 強制檢測公告名單▼



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【23:30】疫情逐漸回穩，醫務衞生局今晚（19日）發出最新一份強制檢測公告，共72幢大廈上榜，其中沙田有5幢大廈上榜，為全港上榜大廈之首。其中有56幢大廈因有較多居民確診而被納入公告，私樓包括半山豪宅地利根德閣3座、調景嶺站上蓋的都會駅5座、元朗Grand Yoho 2座等。另有４幢紀律部隊宿舍上榜，涉大角咀西九龍紀律部隊宿舍2座、觀塘順利紀律部隊宿舍2座等。

此外，有16幢大廈因污水樣本呈陽性而被納入公告，其中東涌水藍．天岸全屋苑6幢大廈、啟德豪宅天寰星寰匯6幢上榜。當局指，任何人在10月13日至19日曾身處有關大廈超過兩小時，須於本周四或周五（20日或21日）進行核酸檢測。

【19:26】新冠肺炎疫情反覆，確診數字再破5000宗關口，今（19日）新增5.124宗確診個案，當中近8%為輸入個案。另外，變種病毒株再流入社區，在本地個案中再錄得1宗XBD變種病毒株，累計有兩宗染變種病毒株的本地個案。該個案涉及一名58歲女子，居於東區，沒有外遊紀錄，已接種三劑疫苗，沒有出現病徵。



另外，今新增12人死亡，涉6男6女，年齡介乎62至100歲，其中1人已打4針。七日平均死亡人數為7.3人，七日平均死亡率降至0.137%，至今本港累計死亡個案共有10,297宗。

【17:14】政府今日（19日）表示，屯門區、大埔區及油尖旺區有部份地區的污水樣本呈陽性，且病毒量相對較高，顯示處所可能有隱性患者存在，包括屯門區的海麗花園、珀御、大埔中心等。



政府將陸續向當區居民、清潔工和物業管理員工派發合共約13萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

▼10月19日 部份污水呈陽性屋苑▼



【14:57】【施政報告】新冠肺炎肆虐將近三年，特首李家超（19日）今發表任內首份施政報告時，亦有提到會按部就班放寬社交距離措施。對於不少市民關注的與內地通關，李家超表示，正全力與內地商討，第一個目標是在香港做「逆向隔離」，在港檢疫後閉環送到內地，確保疫情不會倒灌內地。另外，在風險可控下，亦會增加深圳人文通道限額，配合兩地市民的聯通需要。

【14:18】政府近月積極打擊衞生黑點，新一份《施政報告》出爐，宣布全面檢視現行環境衞生法例的權限和罰則，首階段建議提高亂拋垃圾和店鋪阻街等罪行1,500元的定額罰款，計劃今年內諮詢立法會。



此外，為配合最快明年實施的垃圾徵費，政府研究立法要求大型屋苑和屋邨，以及戶數較多的單幢住宅樓宇，分類收集可回收物並交予回收商處理。

▼10月15日 機場管理局招聘會▼



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【12:18】多個政府部門今早（19日）到早前被納入強制檢測公告的黃大仙宏景花園第五座查核受檢人士的檢測證明，行動共檢查380名受檢人士，當中9人被發現未有遵從強制檢測公告，因此獲發強制檢測令，政府亦向其中4人發出了10,000元定額罰款通知書。

是以行動由環境及生態局與環境保護署聯同黃大仙警區和衞生署進行執法行動，今日上午約8時半開始，至上午約11時半結束。

【10:16】一名31個月大、未打針男童確診新冠肺炎，情況危殆。醫管局兒科統籌委員會聯合主席蘇景桓今早（19日）在電台節目表示，醫管局年初邀請劉宇隆等兒科專家組成專家小組，審視今年2月至今在公立醫院深切治療部留醫的兒童個案，累計共有50名危殆兒童，年齡介乎15個月至17歲。

政府早前批准復必泰疫苗的兒童及幼兒配方於緊急情況使用，但暫無具體到港時間表。蘇景桓強調，打足疫苗重症機會低好多，並擔憂冬季爆發流感，同時新冠個案案，因此呼籲家長盡快帶兒童打齊流感及新冠疫苗。

▼郭卓堅提出覆核至法援被拒的經過▼



▼10月10日起強制檢測公告▼

