施政報告｜東九龍線改用高架無軌捷運　消息︰彩虹出發不入將軍澳

政府早於《鐵路發展策略2014》，提出興建東九龍線，擬由鑽石山站，經過秀茂坪一帶，接駁寶琳。特首李家超今日（19日）宣讀首份《施政報告》，提到將軍澳區有新交通基建，包括將軍澳線南延至第137區，並興建新的「將軍澳油塘隧道」。不過尚有一項涉將軍澳區的交通發展。

政府消息指，擬建的東九龍線原計劃為重鐵路線，研究期間發現走線山勢較斜，將改以「高架無軌捷運系統」形式發展。消息稱，考慮的載具包括類似內地的無軌電車，但走線因應新發展而有變化，將不會駛入將軍澳，只會來往彩虹至秀茂坪一帶，中途站包括彩雲、順安、順利、順天及秀茂坪一等。安達臣道居民日後可透過行人天橋系統，到秀茂坪一帶上車，預料具體方案於明年上半年公布。

至於「將軍澳油塘隧道」，消息指將軍澳的出口，料設於現時將軍澳隧道以北位置；另一端出口位於油塘港鐵站附近，將為將軍澳區內第三條接通市區的隧道。政府消息否認，該隧道是東九龍線不入將軍澳的「補償」方案，稱新隧道可改善區內車流分佈。



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李家超表示，會於今年提出將軍澳第137區的發展計劃，預計可提供50,000個房屋單位，最早2030年入伙。為配合該區發展，他亦提出「將軍澳油塘隧道」，以及「將軍澳線南延線」。

早於《鐵路發展策略2014》，其實政府已曾建議在將軍澳線以外，興建另一條新鐵路，接駁將軍澳區。當時東九龍線的走線建議，從鑽石山站出發，中途加設彩雲、順天、秀茂坪、寶達等站，並駛入將軍澳於寶琳設站。

《鐵路發展策略2014》提出的東九龍線（《鐵路發展策略2014》圖片）

消息人士指，東九龍線方案將大幅修改，由於研究後發現走線山勢坡度高，故不再以重鐵形式興建，改為「高架無軌捷運系統」，考慮的載具包括內地的無軌電車。新方案下，走線亦會調整，會由彩虹出發，經彩雲、順安、順利、順天及秀茂坪一帶，而安達臣道居民可透過行人天橋系統，到秀茂坪一帶上車。

原方案尾站擬設於將軍澳的寶琳，惟消息人士指，新走線將不駛入將軍澳，料明年上半年公布具體方案。

將軍澳線南延線曾研過海通柴灣、小西灣 惟缺合適上岸點

至於將軍澳線南延線，稍後將會於「跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究」作公眾諮詢。消息人士指，目前該線站數待定。消息又指，當局曾研究將軍澳線南延後過海方案，雖在評估中認為有實際效用，但技術卻遇上困難，在九龍東以及港島柴灣及小西灣一帶，均沒有合適的過海段落腳點，故不建議建過海段。但會在公眾諮詢期間，繼續收集意見。

將軍澳油塘隧道出口料設於現有將隧以北及油塘港鐵站附近

東九龍線未落戶將軍澳，加上將軍澳線南延，該線負荷或加重。當局同時建議新建「將軍澳油塘隧道」，消息人士指，該行車隧道位於將軍澳的出口，料設於現時將軍澳隧道以北位置；另一端出口位於油塘港鐵站附近，將為將軍澳區內第三條接通市區的隧道。

▼10月19日 李家超公布上任後首份施政報告▼



消息續指，新隧道方案並非因東九龍線不入將軍澳作「補償」，而是區內的確有交通需求，需要分流。新隧道啟用後，預料將軍澳不同區域的車流將有將有更佳分佈，司機有更多選擇。

北港島線面對技術困難 稍後公眾諮詢再審視項目

另外，《鐵路發展策略2014》曾提出北港島線，消息人士指，該線面對技術困難，走線一帶有大量設施，會在公眾諮詢期間，再審視項目。