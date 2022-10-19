施政報告｜創科業界指人才通門檻過高　洪為民倡活化工廈成宿舍

【施政報告2022】特首李家超今日（19日）發表的施政報告，提出多項吸引創科人才來港。有機械人公司認為部份「搶人才」的計劃門檻過高，忽視經驗的重要性，期望政府再作出改善；亦有電訊公司大讚港府終願意重視5G網絡，有望可提高現時約七至八成的覆蓋率，認為有利創科發展。



提出准許名牌大學畢業生可來港工作的全國人大代表洪為民表示，增建「創新斗室」等專才宿舍可提供更多住宿空間，但希望可再增加單位，例如活化工廈興建更多青年宿舍。「給這些新來港人才，有一個比較低成本的開始，方便他們下決心來港發展。」



▼特首李家超首份施政報告懶人包▼



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施政報告着重「搶人才」，李家超公布成立由政務司司長帶領「人才服務窗口」統籌招攬內地及海外人才，推出「高端人才通行證計劃」，期望每年吸納3.5萬名人才，並提供一站式支援。「高端人才通行證計劃」 為期兩年，合資格人才包括過去一年年薪達港幣250萬元或以上的人士，或最近5年於全球百強大學畢業並在過去五年內累積三年或以上工作經驗的人士。

目前科學園設有一座「創新斗室」，專供創科專才居住。（資料圖片)

洪為民不認同只限全球百強大學畢業生來港

全國人大代表洪為民表示，很高興看到特首接納建議，推出「高端人才通行證計劃」，助香港的產業的升級與轉型。不過他是建議准排名前200的大學的畢業生來港，因香港的公立大學中，亦有三間排在百名以外，認為明年可再作檢討和修正，不限只限百強。

洪認為新增一座供創科專才居住的「創新斗室」，可為人才提供更多住宿空間，但希望可再增加單位，例如活化工廈興建更多青年宿舍。「不單單是給本地青年，也給這些新來港人才，有一個比較低成本的開始，方便他們下決心來港發展。」

他特別提到這份施政報告和以往不同之處，實際是是理念的創新，因港府過去對市場和政府關係，從「積極不幹預」，到「大市場小政府」，到「適度有為」再到「政府也是促進者」一路演變過來，「這次是進一步破除對市場的迷信，主動積極創造市場機遇，糾正市場失靈，這是從量變到質變的飛躍。」

▼10月19日 李家超公布上任後首份施政報告▼



「高端人才通行證計劃」門檻過高

路邦科技聯合創辦人兼首席技術官麥騫譽認為，新措施可覆蓋的人才有限，直言「如果我有250萬年薪，仲使唔使問你攞通行證呢？」他指部份職位要求豐富的製造經驗，雖然學歷需求並不高，惟門檻過高的條件，變相忽視該批人才。

路邦科技規模約40名職員，當中便有4人是港漂。他以華南理工大學為例，畢業生同具優秀的研發及優化產品的能力，認為限制在全球百強大學過於狹窄。「內地幾百間大專院校，咁咪全部都唔達標？但可能佢好得喎。」

▼10月19日 施政報告2022年重點▼



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「研究人才庫」資助限額過少

與此同時，「研究人才庫」的資助範圍有所調整，每月資助再加10%，並額外為持有博士學位的科研人才提供生活津貼，但並未提到增加限額。麥騫譽大讚新措施仿傚內地，讓人才及企業同樣受惠。惟美中不足是，若維持目前4個限額過少，他建議可視乎企業規模、收入、專利、科研成果等指標作出增減。

亞洲人傾向買樓 退印花稅助減低人才流失率

政府對於房屋需求亦提供解決方案，例如外地人才成為永久居民後，可申請退還物業已繳付的額外印花稅。麥騫譽熱烈歡迎退還印花稅，他認為亞洲人抱有「租樓幫人交租」的觀念，傾向買樓安居樂業；至於規定外地人才居港7年，才可獲退還款項，即強制他們長期居留，有助減低企業的人才流失率。

不過他認為，新政策對本地創科公司有所忽略，大部份金額均投放至吸引外國企業，認為《施政報告》明年可繼續改善，「對於支持成為國際創科中心有90分，但咁啱作為派錢派唔到嗰個就70分。」

5G產業大聯盟成員、博元訊息有限公司副總裁李偉立。（受訪者提供）

5G覆蓋率僅約七至八成 不利創科發展

此外，《施政報告》提到將在明年修例擴展5G網絡，新建樓宇須預留空間，裝設流動通訊設施。5G產業大聯盟成員、博元訊息有限公司副總裁李偉立表示，因5G發射站的覆蓋範圍較小，即鋪設成本高，縱使電訊商租用唐樓或村屋單位裝設發射站，目前覆蓋率僅約七至八成。

他指5G網絡延遲時間少，安全性更高，與人工智能、大數據等創科所需的技術息息相關。他相信新措施增加覆蓋率，有助創科公司發展。他以堆填區的氣體分析為例，若臭味達至某水平，經物聯網通知後台，則涉及5G網絡。

他評價《施政報告》為85分，讚揚創科政策相比過往更具體，但他期望未來可簡化裝設發射站的審批流程。「發展創科要有燃料去幫佢，例如AI要有穩定網絡，5G就係一個助燃器，幫助佢哋行得更遠。」

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▼2021.11.26 工業邨改名創新園▼

